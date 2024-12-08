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Posted 8 декабря, 05:22

Published 8 декабря, 05:22

Modified 8 декабря, 05:24

Updated 8 декабря, 05:24

Бастрыкин взял на контроль инцидент, произошедший на набережной Владивостока

Заинтересовались федералы: девочку сбил экскаватор во Владивостоке

8 декабря 2024, 05:22
Фото: vostokmedia.com.

Бастрыкин взял на контроль инцидент, произошедший на набережной Владивостока

Сюжет
Набережная
Во Владивостоке экскаватор сбил ребенка. Пострадавшую девочку госпитализировали. Происшествие взяли на контроль в СКР России.

На набережной дальневосточной столицы экскаватор переехал конечности девочки, которая шла по тротуару со своей мамой. Более того, водитель спецтехники не один раз переехал ребенка.

Экскаватор сбил ребенка на набережной во Владивостоке — фото
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Дорожное происшествие заинтересовало федералов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования у руководителя регионального СКР Алексея Кузьмичева.

Напомним, на городской набережной ведутся работы по благоустройству. Водитель строительной машине не заметил прохожих и сбил подростка. Девочку госпитализировали медики.

Приморцы отреагировали на произошедший инцидент.

«Представляю, что испытала мать в этот момент. Здоровья малышке»;
«Кошмар. Гулять среди бела дня становится небезопасно»;
«Главное, чтобы поскорее поправилась девочка».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что момент наезда на ребенка попал на камеру видеонаблюдения во Владивостоке.

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