Заинтересовались федералы: девочку сбил экскаватор во Владивостоке

Posted 8 декабря, 05:22
Published 8 декабря, 05:22
Modified 8 декабря, 05:24
Updated 8 декабря, 05:24
На набережной дальневосточной столицы экскаватор переехал конечности девочки, которая шла по тротуару со своей мамой. Более того, водитель спецтехники не один раз переехал ребенка.
Дорожное происшествие заинтересовало федералов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования у руководителя регионального СКР Алексея Кузьмичева.
Напомним, на городской набережной ведутся работы по благоустройству. Водитель строительной машине не заметил прохожих и сбил подростка. Девочку госпитализировали медики.
Приморцы отреагировали на произошедший инцидент.
«Представляю, что испытала мать в этот момент. Здоровья малышке»;
«Кошмар. Гулять среди бела дня становится небезопасно»;
«Главное, чтобы поскорее поправилась девочка».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что момент наезда на ребенка попал на камеру видеонаблюдения во Владивостоке.