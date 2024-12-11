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Posted 11 декабря, 04:46

Published 11 декабря, 04:46

Modified 11 декабря, 04:48

Updated 11 декабря, 04:48

Серьезное ДТП с грузовиком и автобусом случилось во Владивостоке

Автобус разбился в аварии с грузовиком во Владивостоке — видео

11 декабря 2024, 04:46
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП с грузовиком и автобусом случилось во Владивостоке

Сюжет
ДТП
На Снеговой во Владивостоке столкнулись грузовик и микроавтобус. Искореженные машины перегородили проезжую часть.

Во Владивостоке на выезде с Дальхимпрома произошло серьезное столкновение между грузовиком и микроавтобусом. По словам очевидцев, авария произошла в утренние часы, однако информация о пострадавших пока не поступила. Видео с места очевидцы поделились в сети.

Видео: vlad_ork.

Обстоятельства инцидента выясняют. В результате столкновения машины перегородили проезжую часть, движение на этом участке дороги затруднено.

Подробности происшествия уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой весь центр Владивостока превратился в одну большую пробку.

Перегородили полгорода: ДТП спровоцировало пробки в центре Владивостока — видео
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Транспорт#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент
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