Автобус разбился в аварии с грузовиком во Владивостоке — видео

Posted 11 декабря, 04:46
Published 11 декабря, 04:46
Modified 11 декабря, 04:48
Updated 11 декабря, 04:48
Во Владивостоке на выезде с Дальхимпрома произошло серьезное столкновение между грузовиком и микроавтобусом. По словам очевидцев, авария произошла в утренние часы, однако информация о пострадавших пока не поступила. Видео с места очевидцы поделились в сети.
Обстоятельства инцидента выясняют. В результате столкновения машины перегородили проезжую часть, движение на этом участке дороги затруднено.
Подробности происшествия уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой весь центр Владивостока превратился в одну большую пробку.