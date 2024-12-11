Автобус разбился в аварии с грузовиком во Владивостоке — видео

Во Владивостоке на выезде с Дальхимпрома произошло серьезное столкновение между грузовиком и микроавтобусом. По словам очевидцев, авария произошла в утренние часы, однако информация о пострадавших пока не поступила. Видео с места очевидцы поделились в сети.