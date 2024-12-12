Иллюзия прочной поверхности: почему стали тонуть рыбаки в Приморском крае

Posted 12 декабря, 01:42
Published 12 декабря, 01:42
Modified 12 декабря, 01:44
Updated 12 декабря, 01:44
В пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС Приморского края пояснили: главная причина подобных происшествий — грубое пренебрежение не только требованиями спасателей, но и законами природы: теплая погода не позволяет укрепиться ледовому покрову.
Лёд в Приморском крае — на акватории заливов и бухт и в пресных водоемах (реки, озера) ещё только устанавливается, однако крепкого льда, особенно на море, в Приморье еще нет.
— Лёд хрупкий, ломкий, подвижный. Он не способен выдерживать вес человека, не говоря уже про рыбаков в их снаряжении. Поэтому говорить о безопасном выходе на лед пока не приходится, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Однако беспечных любителей подлёдного лова это не останавливает. Они не только начали массовый выход на лёд, но и уже пытаются выезжать на него на автомобилях. Результат — печален.
Коллег из министерства по делам ГО и ЧС поддерживают специалисты управления МЧС России по Приморскому краю.
— Лёд на водных объектах Приморского края только начал формироваться, толщина льда нестабильна, возникает иллюзия прочной поверхности. Сезон подлёдного лова ещё не наступил и попытки приблизить это время могут окончиться трагически, — предупреждают спасатели.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ещё один рыбак поставил хобби выше жизни.