vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 01:42

Published 12 декабря, 01:42

Modified 12 декабря, 01:44

Updated 12 декабря, 01:44

Выезд на лёд в Приморском крае запрещен в том числе и на пресных водоёмах

Иллюзия прочной поверхности: почему стали тонуть рыбаки в Приморском крае

12 декабря 2024, 01:42
Фото: primorsky.ru.

Выезд на лёд в Приморском крае запрещен в том числе и на пресных водоёмах

Сюжет
МЧС
Уже несколько трагических случаев, связанных с желанием любителей зимней рыбалки скорее предаться обожаемому занятию, зарегистрировано в Приморском крае. Спасатели предупреждают: выходить и тем более выезжать на лёд — даже пресных водоемов — еще нельзя!

В пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС Приморского края пояснили: главная причина подобных происшествий — грубое пренебрежение не только требованиями спасателей, но и законами природы: теплая погода не позволяет укрепиться ледовому покрову.

Лёд в Приморском крае — на акватории заливов и бухт и в пресных водоемах (реки, озера) ещё только устанавливается, однако крепкого льда, особенно на море, в Приморье еще нет.

— Лёд хрупкий, ломкий, подвижный. Он не способен выдерживать вес человека, не говоря уже про рыбаков в их снаряжении. Поэтому говорить о безопасном выходе на лед пока не приходится, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Однако беспечных любителей подлёдного лова это не останавливает. Они не только начали массовый выход на лёд, но и уже пытаются выезжать на него на автомобилях. Результат — печален.

Коллег из министерства по делам ГО и ЧС поддерживают специалисты управления МЧС России по Приморскому краю.

— Лёд на водных объектах Приморского края только начал формироваться, толщина льда нестабильна, возникает иллюзия прочной поверхности. Сезон подлёдного лова ещё не наступил и попытки приблизить это время могут окончиться трагически, — предупреждают спасатели.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ещё один рыбак поставил хобби выше жизни.

Два сантиметра до смерти: погибшего рыбака нашли в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#МЧС#Приморский край#Выход на лёд#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика