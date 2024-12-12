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Posted 12 декабря, 03:51

Published 12 декабря, 03:51

Modified 12 декабря, 03:53

Updated 12 декабря, 03:53

Легковушка влетела в леера после аварии с грузовиком на Русском мосту в Приморье

Легковушка влетела в леера после аварии с грузовиком на Русском мосту в Приморье

12 декабря 2024, 03:51
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ГИБДД
Жесткая авария с участием грузовика и легкового авто произошла на Русском мосту во Владивостоке. Легковушка практически повисла на леерах.

На Русском мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля Honda Civic и Mitsubishi Canter. Водитель Honda, предположительно превысив скорость, решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако повреждены оба автомобиля и леерное ограждение. На месте происшествия работают сотрудники службы аварийных комиссаров и представители страховой компании. Видео с места происшествия появилось в сети.

Видео: dps.control.

Водители призываются соблюдать осторожность на дороге, особенно на участках с интенсивным движением.

Информацию о происшествии передали в ГИБДД для дальнейшего расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии с дорогой иномаркой в Приморье.

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