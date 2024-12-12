Легковушка влетела в леера после аварии с грузовиком на Русском мосту в Приморье

Posted 12 декабря, 03:51
Published 12 декабря, 03:51
Modified 12 декабря, 03:53
Updated 12 декабря, 03:53
На Русском мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля Honda Civic и Mitsubishi Canter. Водитель Honda, предположительно превысив скорость, решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако повреждены оба автомобиля и леерное ограждение. На месте происшествия работают сотрудники службы аварийных комиссаров и представители страховой компании. Видео с места происшествия появилось в сети.
Водители призываются соблюдать осторожность на дороге, особенно на участках с интенсивным движением.
Информацию о происшествии передали в ГИБДД для дальнейшего расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии с дорогой иномаркой в Приморье.