Новые правила и знаки: схему движения по важному участку трассы изменили в Приморье

Posted 12 декабря, 04:39
Published 12 декабря, 04:39
Modified 12 декабря, 04:41
Updated 12 декабря, 04:41
Во Владивостоке изменилась схема движения при съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева. Теперь преимущество проезда предоставлено автомобилям, которые движутся с объездной в сторону Фадеева.
Дорожные знаки уже установили на двух участках для потоков транспорта, как с трассы в сторону города, так и в обратном направлении. Эти изменения направлены на улучшение безопасности и снижение заторов в районе развязки.
Всех водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования указателей.
Ранее «Восток-Медиа» писало об изменении схемы движения на важном перекрестке во Владивостоке.