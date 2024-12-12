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Posted 12 декабря, 04:39

Published 12 декабря, 04:39

Modified 12 декабря, 04:41

Updated 12 декабря, 04:41

Схему движения по развязке объездной трассы изменили в Приморье

Новые правила и знаки: схему движения по важному участку трассы изменили в Приморье

12 декабря 2024, 04:39
Фото: vl_sgt.

Схему движения по развязке объездной трассы изменили в Приморье

Сюжет
Безопасность
Жителей и гостей Владивостока предупреждают о новой схеме движения. Теперь на развязке объездной трассы преимущество будет у других автомобилистов.

Во Владивостоке изменилась схема движения при съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева. Теперь преимущество проезда предоставлено автомобилям, которые движутся с объездной в сторону Фадеева.

Фото: vl_sgt

Дорожные знаки уже установили на двух участках для потоков транспорта, как с трассы в сторону города, так и в обратном направлении. Эти изменения направлены на улучшение безопасности и снижение заторов в районе развязки.

Фото: codd_vl

Всех водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования указателей.

Ранее «Восток-Медиа» писало об изменении схемы движения на важном перекрестке во Владивостоке.

Поворот запрещен: схему движения на важном перекрестке изменили во Владивостоке
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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Транспорт#Трасса#Дорожные знаки#Приморский край#Приморье#Движение#Заторы#Схема
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