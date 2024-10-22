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Posted 22 октября, 06:48

Published 22 октября, 06:48

Modified 22 октября, 06:50

Updated 22 октября, 06:50

Поворот запрещен: схему движения на важном перекрестке изменили во Владивостоке

Поворот запрещен: схему движения на важном перекрестке изменили во Владивостоке

22 октября 2024, 06:48
Фото: codd_vl
Сюжет
Дороги
Делиниаторы установили на важном перекрестке во Владивостоке. Теперь там запрещен проезд в одном из направлений.

На перекрестке в районе Приморского водоканала во Владивостоке установили делиниаторы и специальные знаки, которые помогают регулировать движение.

Теперь нельзя поворачивать с улицы Некрасовской на путепровод через Народный проспект. Это нововведение поможет избежать аварийных ситуаций на дороге.

В каких направлениях можно двигаться на перекрестке, указали в схемах.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке изменили схему движения на одной из наиболее загруженных улиц.

Схему движения по важным улицам изменили во Владивостоке — видео
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#Новости#Общество#Владивосток#Дороги#Дорожные знаки#Приморский край#Приморье#Происшествия#Перекресток#Правила дорожного движения
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