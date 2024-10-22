Поворот запрещен: схему движения на важном перекрестке изменили во Владивостоке

Posted 22 октября, 06:48
Published 22 октября, 06:48
Modified 22 октября, 06:50
Updated 22 октября, 06:50
На перекрестке в районе Приморского водоканала во Владивостоке установили делиниаторы и специальные знаки, которые помогают регулировать движение.
Теперь нельзя поворачивать с улицы Некрасовской на путепровод через Народный проспект. Это нововведение поможет избежать аварийных ситуаций на дороге.
В каких направлениях можно двигаться на перекрестке, указали в схемах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке изменили схему движения на одной из наиболее загруженных улиц.