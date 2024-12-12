Все стоит «колом»: жуткая пробка образовалась в пригороде Владивостока — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многокилометровая пробка образовалась на объездной трассе «Седанка — Патрокл». Автомобилисты страдали утром из-за того, что до сих пор не убрали изувеченный самосвал, который перевернулся еще вчера днем.