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Posted 12 декабря, 01:48

Published 12 декабря, 01:48

Modified 12 декабря, 01:50

Updated 12 декабря, 01:50

Дорожное движение осложнено в пригороде Владивостока

Все стоит «колом»: жуткая пробка образовалась в пригороде Владивостока — видео

12 декабря 2024, 01:48
Фото: vostokmedia.com.

Дорожное движение осложнено в пригороде Владивостока

Сюжет
Пробки
Дорога в центр стала настоящим квестом для водителей во Владивостоке. Всему виной огромный затор, который растянулся на Маковского.

В пригороде дальневосточной столицы наблюдается серьезный затор в районе Седанки, сообщают автомобилисты. По словам очевидцев, столпотворение начинается около дома №110 на Маковского и тянется в сторону центра.

Одна из автомобилистов предполагает, что всему виной авария.

«Кажется, тачка разложилась», — поделилась девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многокилометровая пробка образовалась на объездной трассе «Седанка — Патрокл». Автомобилисты страдали утром из-за того, что до сих пор не убрали изувеченный самосвал, который перевернулся еще вчера днем.

Недоброе утро: многокилометровая пробка из-за ДТП собралась во Владивостоке — видео
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