Все стоит «колом»: жуткая пробка образовалась в пригороде Владивостока — видео

Posted 12 декабря, 01:48
Published 12 декабря, 01:48
Modified 12 декабря, 01:50
Updated 12 декабря, 01:50
В пригороде дальневосточной столицы наблюдается серьезный затор в районе Седанки, сообщают автомобилисты. По словам очевидцев, столпотворение начинается около дома №110 на Маковского и тянется в сторону центра.
Одна из автомобилистов предполагает, что всему виной авария.
«Кажется, тачка разложилась», — поделилась девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многокилометровая пробка образовалась на объездной трассе «Седанка — Патрокл». Автомобилисты страдали утром из-за того, что до сих пор не убрали изувеченный самосвал, который перевернулся еще вчера днем.