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Posted 12 декабря, 04:49

Published 12 декабря, 04:49

Modified 12 декабря, 04:51

Updated 12 декабря, 04:51

300 тонн мусора вывезли коммунальщики с улиц Владивостока

Вывезли 300 тонн отходов: несанкционированные свалки убирают с улиц Владивостока

12 декабря 2024, 04:49
Фото: vlc.ru.

300 тонн мусора вывезли коммунальщики с улиц Владивостока

Сюжет
Погода
Специалисты управления содержания городских территорий очищают улицы Владивостока от несанкционированных свалок. Коммунальщики уже убрали 300 тонн с дорог и придомовых территорий.

С начала декабря муниципальная дорожная служба Владивостока вывезла почти 300 тонн мусора с улиц города, сообщили в городской администрации.

Работы по наведению порядка ведутся круглосуточно, бригады предприятия «Содержание городских территорий» активно занимаются вывозом мусора, а также демонтажом незаконных строений.

Фото: vlc.ru

С начала месяца дорожники очистили Фастовскую, Гульбиновича, Слуцкого и Фадеевскую развязку от несанкционированных свалок. В общей сложности они вывезли 115 тонн строительных отходов и 182 тонны прочего мусора. Во Владивостоке также продолжается сбор и переработка брошенных автомобильных покрышек. На прошлой неделе сотрудники службы собрали шины с нескольких улиц, включая Днепровскую и Слуцкого, и передали на переработку 1 268 покрышек.

Фото: vlc.ru

С наступлением холодов дорожники начали обрабатывать опасные участки дорог песко-соляной смесью для предотвращения образования наледи. Также они устраняют последствия течей и убирают с дорог и тротуаров лед, образовавшийся из-за выхода воды на поверхность. Специальную технику задействовали на Жигура, Шошина и Командорской.

Работа по уборке мусора и обеспечению безопасности на дорогах продолжается. Власти Владивостока призывают жителей поддерживать порядок в городе. Службы работают над тем, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на городских улицах в любую погоду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие меры борьбы с мусором принимают во Владивостоке.

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