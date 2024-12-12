Вывезли 300 тонн отходов: несанкционированные свалки убирают с улиц Владивостока

Posted 12 декабря, 04:49
Published 12 декабря, 04:49
Modified 12 декабря, 04:51
Updated 12 декабря, 04:51
С начала декабря муниципальная дорожная служба Владивостока вывезла почти 300 тонн мусора с улиц города, сообщили в городской администрации.
Работы по наведению порядка ведутся круглосуточно, бригады предприятия «Содержание городских территорий» активно занимаются вывозом мусора, а также демонтажом незаконных строений.
С начала месяца дорожники очистили Фастовскую, Гульбиновича, Слуцкого и Фадеевскую развязку от несанкционированных свалок. В общей сложности они вывезли 115 тонн строительных отходов и 182 тонны прочего мусора. Во Владивостоке также продолжается сбор и переработка брошенных автомобильных покрышек. На прошлой неделе сотрудники службы собрали шины с нескольких улиц, включая Днепровскую и Слуцкого, и передали на переработку 1 268 покрышек.
С наступлением холодов дорожники начали обрабатывать опасные участки дорог песко-соляной смесью для предотвращения образования наледи. Также они устраняют последствия течей и убирают с дорог и тротуаров лед, образовавшийся из-за выхода воды на поверхность. Специальную технику задействовали на Жигура, Шошина и Командорской.
Работа по уборке мусора и обеспечению безопасности на дорогах продолжается. Власти Владивостока призывают жителей поддерживать порядок в городе. Службы работают над тем, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на городских улицах в любую погоду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие меры борьбы с мусором принимают во Владивостоке.