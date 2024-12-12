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Posted 12 декабря, 04:11

Published 12 декабря, 04:11

Modified 12 декабря, 04:13

Updated 12 декабря, 04:13

Зимняя традиция — встречать суда: у Rise Shine появился новый сосед?

Зимняя традиция — встречать суда: у Rise Shine появился новый сосед?

12 декабря 2024, 04:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Судно
Жители Находки поделились с журналистами «Восток-Медиа» удивительными кадрами — в Золотари пришел гигантский газовоз. При этом люди испытывают некоторое беспокойство — примерно в это же время на мель в том же месте сел легендарный Rise Shine.

Как удалось выяснить корреспондентам издания — судно называется «Восточная энергия» и ходит под флагом карибского государства Кюрасао. На Дальний Восток газовоз прибыл из индийского порта Дахедж.

Напомним, судно под панамским флагом Rise Shine, перевозившее груз из Китая в Россию, село на мель недалеко от порта Находка в Приморском крае России 8 ноября 2021 года. В результате непогоды, контейнеровоз получил течь и переломился пополам, но к счастью, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Сегодня, спустя три года, местные жители воспринимают Rise Shine как памятник — очень большой панамский сувенир. Впрочем, плюсы от него есть — оно завлекает туристов, монструозный стальной гигант на расстоянии вытянутой руки никого не оставляет равнодушным.

Отдыхающие в бухте летом используют контейнеровоз как ориентир в морском пространстве, вокруг него кружат серферы на надувных досках. Судно может сохраниться на долгие годы в качестве локальной достопримечательности, в отличие от других заброшенных судов, Rise Shine «приземлился на мель» в охраняемом лодочном поселке.

Мародёрам тяжело к нему подобраться, поэтому судно смогло продержаться несколько зим и не разлетелось на металл. Напомним, «Еруслан» оставшийся недалеко от Владивостока не простоял и года, богодулы на пикапах из Надеждинского района распилили его на металл и растаскали по металлоприемникам, без труда добираясь до судна по льду.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Находка#Китай#Судно#Порт#Приморский край#Достопримечательность
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