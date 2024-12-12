Зимняя традиция — встречать суда: у Rise Shine появился новый сосед?

Мародёрам тяжело к нему подобраться, поэтому судно смогло продержаться несколько зим и не разлетелось на металл. Напомним, «Еруслан» оставшийся недалеко от Владивостока не простоял и года, богодулы на пикапах из Надеждинского района распилили его на металл и растаскали по металлоприемникам, без труда добираясь до судна по льду.