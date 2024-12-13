Воду возвращают тысячам людей в Приморье — работы контролирует прокуратура

Posted 13 декабря, 00:15
Published 13 декабря, 00:15
Modified 13 декабря, 00:17
Updated 13 декабря, 00:17
12 декабря в Артёме произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения на 1-й Рабочей.
В результате аварии более 900 многоквартирных домов, более пяти тысяч частных домовладений и объекты социальной инфраструктуры остались без воды.
Аварийная бригада предприятия водоканала прибыла на место для проведения восстановительных работ. Также на место выехал глава Артеме Вячеслав Квон. Мэр лично контролирует ремонтные работы.
Прокуратура города взяла ситуацию под контроль, проводит проверку и будет рассматривать возможность искового обращения к собственнику водовода для замены аварийного участка.
Ведомство также уделит внимание перерасчету платы за неиспользованные объемы воды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении холодной воды во Владивостоке.