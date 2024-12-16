20 автобусов и 30 водителей — итоги изменений в транспортной сфере Владивостока

Posted 16 декабря, 05:35
Published 16 декабря, 05:35
Modified 16 декабря, 05:55
Updated 16 декабря, 05:55
В 2024 году на средства специального казначейского кредита были обновлены парки автобусов и троллейбусов.
Сухим языком цифр это выглядит так:
В целом, как подчёркивают эксперты, такие ощутимые улучшения транспортного парка позволят значительно улучшить транспортную доступность густонаселенных микрорайонов столицы ДФО. Закупка новых автобусов позволила создать два новых маршрута — № 11 и № 22к, которые очень востребованы у жителей города.
Кроме того, эксперты отмечают, что новые троллейбусы не закупались во Владивостоке без малого 20 лет.
Также глава города Константин Шестаков уделяет особое внимание решению кадрового вопроса — новые автобусы сами никуда не поедут, нужны водители. В МУП «ВПОПАТ» только в прошлом месяце было принято на работу 30 водителей, причем зарплаты у них более чем достойные — 140 тысяч рублей в месяц.
Муниципальный автопарк укрепляется, что безусловно важно и грамотно, ведь частные перевозчики (даже при усиленном контроле со стороны администрации города, которая — по поручению главы Владивостока Константина Шестакова — не оставляет их без внимания) умудряются то и дело нарушать условия контрактов.
Останавливаться на достигнутом в администрации Владивостока не намерены.
В 2025 году администрацией Владивостока будет закуплено:
Кстати, новые троллейбусы способны проходить до 40 километров без электротяги, что позволит продлить маршруты их следования до Снеговой Пади.
Также Константин Шестаков держит под личным контролем и реализацию проектов благоустройства во Владивостоке. На прошлой неделе Константин Владимирович несколько скверов и общественных пространств, которые появились в городе в уходящем году.
В частности, глава Владивостока побывал на Алексеевской сопке, которая преобразилась в рамках проекта «1000 дворов». Здесь теперь новая видовая площадка. Подходы к ней также привели в порядок, поэтому горожане и туристы теперь легко могут попасть сюда. Рядом появилась территория с тренажёрами, положен новый асфальт.
Осмотрел глава города и сквер на Некрасовский, 96 ‐ 98. Его обновление запланировано на 2025 год: здесь будет создана комфортная пешеходная связь, организовано озеленение территории, появятся зоны для прогулки и отдыха. Будущий облик сквера уже обсудили с местными жителями.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке изменяется облик дворов, благодаря проектам ТОС.