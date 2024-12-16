Олег Кожемяко: в Приморском крае начнут работу 11 новых национальных проектов — видео

— За пять лет появилось более 600 парков и скверов. Жители Приморского края активно голосуют по тем федеральным программам, которые есть, активно в них включаются, побеждают. Кроме того, существуют краевые программы — «1000 дворов», грантовые проекты для ТОС, — отметил губернатор Приморского края. — Мы около пяти тысяч дворов привели в порядок.