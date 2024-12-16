Олег Кожемяко: в Приморском крае начнут работу 11 новых национальных проектов — видео

Posted 16 декабря, 03:06
Published 16 декабря, 03:06
Modified 16 декабря, 03:08
Updated 16 декабря, 03:08
Глава Приморья принял участие в съезде «Единая Россия» в Москве, где обсуждались перспективы национальных проектов в ключевых сферах.
Олег Кожемяко отметил, что национальные проекты, реализующиеся по инициативе президента РФ Владимира Путина, позволили заметно улучшить качество жизни в регионе.
— Все 13 проектов, которые в течение пяти лет мы реализовывали, суммарно составляют 149 миллиардов рублей. Эти средства пошли на дорожную, коммунальную инфраструктуру, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, — отметил глава региона. — Были построены и отремонтированы общественные пространства, спортивные объекты, объекты образования, в том числе дополнительного и профессионального, объекты спорта; это библиотеки, дома культуры и, конечно, больницы и поликлиники. Кроме того, это закупка медицинского оборудования, которое необходимо для лечения тяжелых заболеваний.
Отдельно Олег Кожемяко выделил реализацию в Приморье нацпроекта «Жильё и городская среда», в рамках которого в крае идёт благоустройство, создаются парки, скверы.
— За пять лет появилось более 600 парков и скверов. Жители Приморского края активно голосуют по тем федеральным программам, которые есть, активно в них включаются, побеждают. Кроме того, существуют краевые программы — «1000 дворов», грантовые проекты для ТОС, — отметил губернатор Приморского края. — Мы около пяти тысяч дворов привели в порядок.
А главное, подчеркнул Олег Кожемяко, в том, что сейчас Приморский край активно включается в 11 нацпроектов — для того, чтобы сделать край лучше, для того, чтобы выполнить все наказы избирателей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преобразили Владивосток программы благоустройства.