Последний шанс успеть: чтобы выиграть 3 млн у жителей Приморья осталось две недели

Posted 17 декабря, 04:33
Published 17 декабря, 04:33
Modified 17 декабря, 04:35
Updated 17 декабря, 04:35
До окончания приема заявок на конкурс видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений» осталось менее двух недель. Участники могут присылать короткометражные фильмы о своих путешествиях по Дальнему Востоку до 30 декабря 2024 года. Конкурс направлен на популяризацию активного туризма и демонстрацию красоты региона. В этом году уже поступило 477 работ, из них 38 — из Приморского края.
Конкурс проводится в трех номинациях: «Пешее путешествие», «Водное путешествие» и «Зимнее путешествие». Призовой фонд составляет более 7 миллионов рублей, главный приз — 3 миллиона рублей. Церемония награждения запланирована на первый квартал 2025 года. Материалы победителей будут размещены на интерактивной карте туристических маршрутов Дальнего Востока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о потенциале для развития туризма в Приморье.