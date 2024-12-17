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Posted 17 декабря, 04:33

Published 17 декабря, 04:33

Modified 17 декабря, 04:35

Updated 17 декабря, 04:35

Приём заявок на конкурс видеопутешествий закончится в Приморье через две недели

Последний шанс успеть: чтобы выиграть 3 млн у жителей Приморья осталось две недели

17 декабря 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney.

Приём заявок на конкурс видеопутешествий закончится в Приморье через две недели

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Конкурс
Для участия в конкурсе видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений» осталось менее двух недель. Жители Приморья могут успеть воспользоваться шансом.

До окончания приема заявок на конкурс видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений» осталось менее двух недель. Участники могут присылать короткометражные фильмы о своих путешествиях по Дальнему Востоку до 30 декабря 2024 года. Конкурс направлен на популяризацию активного туризма и демонстрацию красоты региона. В этом году уже поступило 477 работ, из них 38 — из Приморского края.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Пешее путешествие», «Водное путешествие» и «Зимнее путешествие». Призовой фонд составляет более 7 миллионов рублей, главный приз — 3 миллиона рублей. Церемония награждения запланирована на первый квартал 2025 года. Материалы победителей будут размещены на интерактивной карте туристических маршрутов Дальнего Востока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о потенциале для развития туризма в Приморье.

«Потенциал для развития туризма у нас огромен» — губернатор Приморья Олег Кожемяко
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