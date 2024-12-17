Последний шанс успеть: чтобы выиграть 3 млн у жителей Приморья осталось две недели

До окончания приема заявок на конкурс видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений» осталось менее двух недель. Участники могут присылать короткометражные фильмы о своих путешествиях по Дальнему Востоку до 30 декабря 2024 года. Конкурс направлен на популяризацию активного туризма и демонстрацию красоты региона. В этом году уже поступило 477 работ, из них 38 — из Приморского края.