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Posted 18 декабря, 07:06

Published 18 декабря, 07:06

Modified 18 декабря, 07:08

Updated 18 декабря, 07:08

Премьеру сказки «Зимовье зверей» (6+) готовит Приморский краевой театр кукол

Доигрались: зайку бросила хозяйка во Владивостоке — что было дальше?

18 декабря 2024, 07:06
Фото: Приморский краевой театр кукол.

Премьеру сказки «Зимовье зверей» (6+) готовит Приморский краевой театр кукол

Сюжет
Приморский краевой театр кукол
Что случается с игрушками, которые скучают без своих юных хозяев и хозяек — пока те заняты сидением в гаджетах? И как игрушки могут взбунтоваться? Ответ на эти вопросы нашли в Приморском краевом кукольном театре.

25 декабря в Приморском краевом театре кукол состоится премьера спектакля «Зимовье зверей» (6+). Это уникальная постановка, особенная — новогодняя, в которой переплелись мотивы знаменитой русской народной сказки о том, как звери зимовать в лесу собрались, и современные вопросы, ответы на которые ищут не только дети, но и родители.

Представьте себе: шёл по зимнему лесу Дед Мороз — и нашёл целый мешок брошенных игрушек. Не нужны они оказались прежней хозяйке, разлюбила она их. Вот и унесла в лес. Удивился Дед Мороз: «Не место игрушкам в лесу». И что же было дальше?

— Знаете, у этого спектакля есть реальная основа, — рассказал режиссёр Роман Легкодухов. — Однажды в парке осенью я увидел мешок с игрушками. Лежал себе под березой. Кто его принес, неизвестно. Почему-то это мне запомнилось. Сегодня вообще большая проблема — обилие игрушек у детей. Поиграют чуток — и забывают, не ценят, потому что появляются новые. А уж гаджеты… Это ведь тоже проблема. Вот из раздумий на эту тему и получился спектакль. Нет, он не философский. Но родителям, я надеюсь, повод для размышлений даст.

В постановке занята большая часть труппы театра — Денис Шамрин, Алексей Авдеев, Анастасия Капшук, Вадим Копа, Виктория Яскина, Ольга Перфилова, Алексей Белов и другие.

Главные герои — игрушки-зверята — решены художником спектакля Ириной Цыпыловой в натуралистичной манере. Это и правда — игрушки. И в то же время — очень милые звери. Они немного обижены на свою хозяйку, но в то же время готовы научиться жить самостоятельно.

— Это очень добрая, новогодняя и в то же время поучительная история, — рассказали артисты театра. — Надеемся, что она придётся по душе всем зрителям — и большим, и маленьким.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский краевой театр кукол#Приморский край
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