Доигрались: зайку бросила хозяйка во Владивостоке — что было дальше?

Главные герои — игрушки-зверята — решены художником спектакля Ириной Цыпыловой в натуралистичной манере. Это и правда — игрушки. И в то же время — очень милые звери. Они немного обижены на свою хозяйку, но в то же время готовы научиться жить самостоятельно.