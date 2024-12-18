Оранжевый, как апельсинка: с комфортом поедут в «рыжиках» юные приморцы

Школьные автопарки в Приморье обновляются системно и на постоянной основе. 47 автобусов, которые отправились в муниципалитеты на днях, — далеко не первые. В январе 2024 года школы районов Приморья получили 49 автобусов. Фактически можно сказать, что за год в крае едва ли не на 100 процентов обновили школьный автопарк. Юные приморцы добираются в школы в комфорте, а их родители спокойны за безопасность детей. Отметим, что Олег Кожемяко неоднократно отмечал важность работы по замене автопарка и настоял на том, чтобы решение вопроса не затягивалось.