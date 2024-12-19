Итоги года: 107 профильных классов и качественный скачок в ЕГЭ в школах Владивостока

Не секрет, что в течение долгого времени выпускники краевого центра получали удручающе низкие баллы по ЕГЭ — по математике и физике. Решать эту проблему команда Констатина Шестакова взялась не наскоком, а методично и постепенно, чтобы добиться постоянного, а не временного результата. Работа велась и в 2022-м, и в 2023-м, и в текущем году.