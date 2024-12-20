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Posted 20 декабря, 04:09

Published 20 декабря, 04:09

Modified 20 декабря, 04:11

Updated 20 декабря, 04:11

Широкое празднование пройдёт на новых тротуарах в жилом районе Владивостока

Главное успеть, осталось два дня: целый район закружат в танце во Владивостоке

20 декабря 2024, 04:09
Фото: larisagolos.

Широкое празднование пройдёт на новых тротуарах в жилом районе Владивостока

Сюжет
Праздник
Праздничное мероприятие ждет жителей Патрокла во Владивостоке. В районе пройдет широкое празднование с танцами и детской елкой с Дедом Морозом. Самое главное — вход свободный.

Окончание строительства дорог отметят танцами на Патрокле. Жители района в восторге: этого момента они ждали весь год.

22 декабря в 11:00 на улицах Патрокла пройдет уникальное танцевальное мероприятие, организованное ТОС «Патрокл-Сочинская» и АНО «Шаг вперед».

Танцы и детская елка ждут жителей на событийной площадке на Сочинской.

Фото: Larisagolos

Жители района и дорожники смогут насладиться разнообразной танцевальной программой, включая зумбу, брейк-данс, сальсу, бачату, рок-н-ролл и буги-вуги. Дети также смогут принять участие в специальных танцевальных номерах.

В 12:00 праздник продолжится уже программой для детей с новогодней ёлкой. Гостей ждут Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Дети получат подарки от Фиксиков.

Мероприятие проходит в рамках Года Семьи и Года Молодежной Столицы.

Жители уже в предвкушении:

«Теперь и правда чувствую приближение праздника — он придет прямо в мой двор! С детства не помню, чтобы народ танцевал на улицах. А здесь будет еще и елка, уверена, она подарит новогоднее настроение и взрослым», — рассказала Анастасия, живущая на Сочинской.
Фото: Larisagolos

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как главную площадь Владивостока готовят к новому году.

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#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Дед Мороз#Танцы#Ёлка#Приморский край#Приморье#Снегурочка
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