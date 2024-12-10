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Posted 10 декабря, 03:57

Published 10 декабря, 03:57

Modified 10 декабря, 03:59

Updated 10 декабря, 03:59

Главную площадь Владивостока украшают к Новому году

Новый год уже на пороге: к празднику готовят главную площадь Владивостока — видео

10 декабря 2024, 03:57
Фото: vostokmedia.com.

Главную площадь Владивостока украшают к Новому году

Сюжет
Дети
На площади Борцов за власть Советов во Владивостоке вовсю кипит работа: там монтируют новогодние украшения. Главным элементом станет праздничная ель — ее уже начали наряжать.

Главную площадь Владивостока во всю преображают. К Новому году там появятся ледовый городок, горки для детей и взрослых, каток и праздничная ель.

Елку, которая станет центральным элементом праздничного оформления, уже установили. Правда, она еще не украшена до конца: конструкция собрана, но ветви и декор только начали монтировать.

С другой стороны уже четко виден силуэт новогоднего городка. На площади собирают деревянные конструкции и уже скоро будут заливать каток и горки.

Видео: vostokmedia.com.

Еще недавно площадь была практически пустой: там только начинали работы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вместо фонтана в центре Владивостока заметили экскаватор.

Экскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видео
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