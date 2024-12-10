Новый год уже на пороге: к празднику готовят главную площадь Владивостока — видео

Posted 10 декабря, 03:57
Published 10 декабря, 03:57
Modified 10 декабря, 03:59
Updated 10 декабря, 03:59
Главную площадь Владивостока во всю преображают. К Новому году там появятся ледовый городок, горки для детей и взрослых, каток и праздничная ель.
Елку, которая станет центральным элементом праздничного оформления, уже установили. Правда, она еще не украшена до конца: конструкция собрана, но ветви и декор только начали монтировать.
С другой стороны уже четко виден силуэт новогоднего городка. На площади собирают деревянные конструкции и уже скоро будут заливать каток и горки.
Еще недавно площадь была практически пустой: там только начинали работы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вместо фонтана в центре Владивостока заметили экскаватор.