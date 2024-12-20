«Город — одна большая пробка»: очередное ДТП осложняет движение во Владивостоке

Posted 20 декабря, 07:56
Published 20 декабря, 07:56
Modified 20 декабря, 08:28
Updated 20 декабря, 08:28
Вечер пятницы начался с пробок в Приморье. Не обошлось без аварий.
Во Владивостоке произошло ДТП на развязке в районе улицы Фирсова при выезде на проспект 100-летия Владивостока в направлении из города. Это привело к затруднению движения по проспекту 100-летия Владивостока.
Водителям рекомендуют быть осторожными за рулем и планировать маршрут заранее, чтобы избежать возможных задержек.
По информации онлайн-карт, ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов.
«Сколько можно? Сначала гоняют, а потом влетают друг в друга, а нам стой. Вы издеваетесь, братья?», — пишут жители в комментариях портала онлайн-карт.
«Больше часа ехала по городу, и это на машине, и ещё засветло», — рассказала жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, с которого начались пятничные пробки во Владивостоке.