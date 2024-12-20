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Posted 20 декабря, 07:56

Published 20 декабря, 07:56

Modified 20 декабря, 08:28

Updated 20 декабря, 08:28

Череда аварий спровоцировала восьмибалльные пробки во Владивостоке

«Город — одна большая пробка»: очередное ДТП осложняет движение во Владивостоке

20 декабря 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.

Череда аварий спровоцировала восьмибалльные пробки во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Ситуация на дорогах Владивостока в пятницу вечером накалилась до предела. Уже в 17:30 город парализовали восьмибалльные пробки.

Вечер пятницы начался с пробок в Приморье. Не обошлось без аварий.

Во Владивостоке произошло ДТП на развязке в районе улицы Фирсова при выезде на проспект 100-летия Владивостока в направлении из города. Это привело к затруднению движения по проспекту 100-летия Владивостока.

Видео: codd_vl.

Водителям рекомендуют быть осторожными за рулем и планировать маршрут заранее, чтобы избежать возможных задержек.

По информации онлайн-карт, ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов.

Фото: 2gis
«Сколько можно? Сначала гоняют, а потом влетают друг в друга, а нам стой. Вы издеваетесь, братья?», — пишут жители в комментариях портала онлайн-карт.
«Больше часа ехала по городу, и это на машине, и ещё засветло», — рассказала жительница Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, с которого начались пятничные пробки во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Транспорт#Пробки#Приморский край#Приморье
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