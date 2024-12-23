Осталось всего два дня: что происходит на главной площади Владивостока? — фото

Posted 23 декабря, 08:54
Published 23 декабря, 08:54
Modified 23 декабря, 10:08
Updated 23 декабря, 10:08
Во Владивостоке завершена заливка катка на центральной площади, который откроется 25 декабря в 19:00. Каток представляет собой кольцевую дорожку, охватывающую всю площадь.
В этот же день гостей начнет принимать новогодний городок с главной елкой, горкой и фуд-кортами. Гостей ждут праздничные развлечения и угощения.
Это один из 70 катков, открывающихся во Владивостоке в преддверии Нового года, самый большой из них зальют на стадионе «Авангард», он также откроется 25 декабря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Владивостока украшают машины, и что может грозить водителям, которые так делают.