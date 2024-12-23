vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 08:54

Published 23 декабря, 08:54

Modified 23 декабря, 10:08

Updated 23 декабря, 10:08

Последние приготовления к Новому году завершают на главной площади Владивостока

Осталось всего два дня: что происходит на главной площади Владивостока? — фото

23 декабря 2024, 08:54
Фото: gorod_vl.

Последние приготовления к Новому году завершают на главной площади Владивостока

Сюжет
Новый год
На главной площади Владивостока завершают приготовления к Новому году. Праздничный городок уже практически полностью готов.

Во Владивостоке завершена заливка катка на центральной площади, который откроется 25 декабря в 19:00. Каток представляет собой кольцевую дорожку, охватывающую всю площадь.

Фото: gorod_vl

В этот же день гостей начнет принимать новогодний городок с главной елкой, горкой и фуд-кортами. Гостей ждут праздничные развлечения и угощения.

Фото: gorod_vl

Это один из 70 катков, открывающихся во Владивостоке в преддверии Нового года, самый большой из них зальют на стадионе «Авангард», он также откроется 25 декабря.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Владивостока украшают машины, и что может грозить водителям, которые так делают.

«Красиво, но проблем не оберется»: штраф за красоту пророчат автомобилисту в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Культура#Владивосток#Новый год#Приморский край#Город#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика