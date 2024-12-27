Этого ждали тысячи горожан: «Авангард» открывают во Владивостоке

Posted 27 декабря, 06:20
Published 27 декабря, 06:20
Modified 27 декабря, 06:22
Updated 27 декабря, 06:22
Долгожданное открытие катка на стадионе «Авангард» во Владивостоке состоится сегодня, 27 декабря, в 17:00, сообщили в администрации города.
Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа, включая дискотеку на льду, розыгрыши подарков и горячие угощения.
Программа мероприятия:
Вход на каток — со стороны улицы Шефнера, там гости смогут получить браслеты в порядке очереди.
Ранее «Восток-Медиа» писало об открытии новогоднего городка на центральной площади Владивостока.