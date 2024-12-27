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Posted 27 декабря, 06:20

Published 27 декабря, 06:20

Modified 27 декабря, 06:22

Updated 27 декабря, 06:22

Каток «Авангард» открывают во Владивостоке 27 декабря

Этого ждали тысячи горожан: «Авангард» открывают во Владивостоке

27 декабря 2024, 06:20
Фото: adm_vl.

Каток «Авангард» открывают во Владивостоке 27 декабря

Сюжет
Каток
В пятницу, 27 декабря, состоится долгожданное открытие катка на стадионе «Авангард» во Владивостоке.

Долгожданное открытие катка на стадионе «Авангард» во Владивостоке состоится сегодня, 27 декабря, в 17:00, сообщили в администрации города.

Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа, включая дискотеку на льду, розыгрыши подарков и горячие угощения.

Программа мероприятия:

  • 17:00 — свободное катание;
  • 18:00 — зажигательная музыка и розыгрыши;
  • 19:00 — торжественная церемония открытия;
  • 20:30 — файер-шоу.

Вход на каток — со стороны улицы Шефнера, там гости смогут получить браслеты в порядке очереди.

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