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Posted 26 декабря, 02:53

Published 26 декабря, 02:53

Modified 26 декабря, 03:03

Updated 26 декабря, 03:03

Новогодний городок открыли на центральной площади Владивостока

Осталось всего несколько недель: уникальное место открыли в Приморье — но ненадолго

26 декабря 2024, 02:53
Фото: Изображение Midjourney.

Новогодний городок открыли на центральной площади Владивостока

Сюжет
Новый год
Праздничный городок начал работать на центральной площади Владивостока. Уберут его уже в конце января. Какие мероприятия там пройдут — читайте в материале.

25 декабря на центральной площади Владивостока торжественно открылся новогодний городок, который станет центром праздничных мероприятий в городе.

Специалисты городской администрации напомнили, что с 1 по 6 января здесь будет организована интерактивная программа для детей с участием аниматоров, а также трансляция мультфильмов на сцене с 12:00 до 14:00.

7 января в 12:00 запланировано городское мероприятие на Рождество Христово, на площади пройдет рождественский концерт с участием творческих коллективов.

Владивостокцы и гости города смогут насладиться атмосферой праздника и принять участие в конкурсах и играх вместе со своими детьми.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке выступит популярная музыкальная группа.

Приедут в город уже завтра: выступление известной группы состоится во Владивостоке
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