Осталось всего несколько недель: уникальное место открыли в Приморье — но ненадолго

Posted 26 декабря, 02:53
Published 26 декабря, 02:53
Modified 26 декабря, 03:03
Updated 26 декабря, 03:03
25 декабря на центральной площади Владивостока торжественно открылся новогодний городок, который станет центром праздничных мероприятий в городе.
Специалисты городской администрации напомнили, что с 1 по 6 января здесь будет организована интерактивная программа для детей с участием аниматоров, а также трансляция мультфильмов на сцене с 12:00 до 14:00.
7 января в 12:00 запланировано городское мероприятие на Рождество Христово, на площади пройдет рождественский концерт с участием творческих коллективов.
Владивостокцы и гости города смогут насладиться атмосферой праздника и принять участие в конкурсах и играх вместе со своими детьми.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке выступит популярная музыкальная группа.