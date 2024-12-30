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Posted 30 декабря, 08:09

Published 30 декабря, 08:09

Modified 30 декабря, 08:09

Updated 30 декабря, 08:09

Куда обратиться за медицинской помощью в новогодние праздники?

Если нужен доктор: где жителям Приморья окажут медпомощь в новогодние праздники?

30 декабря 2024, 08:09
Фото: 1MI.

Куда обратиться за медицинской помощью в новогодние праздники?

Сюжет
Медицина
В этом году приморцев ожидают длинные новогодние каникулы, с 29 декабря по 8 января в России объявлены выходными днями. Однако для медиков это особа пора — учреждения здравоохранения Приморья продолжат оказывать помощь жителям региона.

В министерстве здравоохранения Приморского края сообщили, что выходными днями в поликлиниках региона официально будут 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Медики обеспечат прием и обслуживание неотложных вызовов:

28 декабря 2024 года с 8.00 до 13.00;

30 декабря 2024 года с 8.00 до 17.00;

3, 4, 6 и 8 января 2025 года с 8.00 до 13.00.

30 декабря и со 2 по 6 января с 8.00 до 13.00 часов.

Работа лабораторий, врачебной комиссии, рентгена, отделений функциональной диагностики, выписка и продление листков нетрудоспособности, а также выписка рецептов будет производиться:

30 декабря 2024 года с 8.00 до 19.00;

3, 4, 6 и 8 января 2025 года с 09.00 до 13.00.

Инфекционные кабинеты работают: 30 декабря 2024 года с 8.00 до 19.00, 3 и 4 января с 8.00 до 18.00, 6 и 8 января с 8.00 до 15.00.

В праздничные дни пациенты с температурой могут обращаться за помощью в инфекционные кабинеты без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт. Приморцы с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

«В праздничные дни поликлиники обеспечат работу усиленной дежурной службы, которая будет оказывать гражданам медицинскую помощь, в том числе, неотложную. В эти дни специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии», — уточнили «Восток-Медиа» в ведомстве.

С 9 января все поликлиники Приморского края работают в обычном графике.

Фото: 1MI
«Во Владивостоке традиционно основная нагрузка в новогодние праздники ложится на городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», — подчеркнули в ведомстве.

В минздраве края напоминают, что при травме глаз и лица приморцы могут самостоятельно обратиться в приемное отделение Краевой клинической больницы №2 (больница «Рыбаков»). Здесь в круглосуточном режиме работают специалисты по данным профилям, а также инфекционное отделение (грипп и ОРВИ). Адрес больницы: ул. Русская, 55, тел. 232-56-13 (добавочный: 2), 8-958-542-81-81. Номер приемного отделения больницы: 8 (423) 232-55-77.

Также в круглосуточном режиме работает и ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России, которое расположено по адресу: г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 161. Тел.: 8 (423) 231-49-81, 231-54-39. В данное отделение жители края могут также обращаться самостоятельно, без направления врача.

Стоматологическую помощь в дни новогодних и рождественских праздников можно получить по следующим адресам:

  • Стоматологическая поликлиника для взрослых: Владивосток, ул. Уборевича, 14. (тел. 8 (423) 260-75-13.). Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов — взрослых и детей.
  • Детская стоматология: Владивосток, ул. Суханова, 1.
Фото: 1MI

В случае травмы круглосуточно можно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 («Тысячекоечная») по адресу: Русская, 57. Телефоны отделения: 8 (423) 232-63-46, 232-48-91, 232-56-62, 232-63-35, 232-91-30.

Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:

  • Уткинская, 7, телефон: 8 (423) 240-03-86;
  • Калинина, 78, телефон: 8 (423) 227-33-02;
  • Давыдова, 3, телефон: 8 (423) 231-90-15.

В других городах и районах Приморья за помощью в случае травм в любое время суток рекомендуется обращаться в приемное отделение ближайшей больницы.

В экстренной ситуации можно обратиться за первой помощью даже при отсутствии документов. Телефоны вызова скорой помощи с мобильного телефона: 103 или 112.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме. По своему обычному графику будет работать и служба скорой помощи — по всему краю.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о том, что на территории края в скором времени начнут работу 11 новых национальных проектов. Они призваны улучшить жизнь приморцев.

Олег Кожемяко: в Приморском крае начнут работу 11 новых национальных проектов — видео
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