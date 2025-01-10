А ёлки уже на свалке: кого во Владивостоке вдохновляют шуруповёрт, семечки и Барби?

Художника может вдохновить многое, найти поэтику и прелесть он способен даже в такой, казалось бы, малопривлекательной истории, как свалка, где рядом с пакетами с мусором лежит ёлка в остатках мишуры и дождя… А «Подари мне» Дарьи Костроминой — полиптих, на котором собрались сразу все «традиционные» новогодние подарки — кукла, шоколад, приставка? А «Семечки» Марины Пихтовниковой, где нет ни снега, ни зимы, только созревший подсолнух — но сколько в нём тепла, сколько души… Нет снега и на работе Александра Злотникова «Пастухи», но как точно передана там атмосфера грядущего чуда, ожидания рождения мессии…