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Posted 10 января, 01:02

Published 10 января, 01:02

Modified 10 января, 01:04

Updated 10 января, 01:04

Дарья Костромина «Подари мне», полиптих

А ёлки уже на свалке: кого во Владивостоке вдохновляют шуруповёрт, семечки и Барби?

10 января 2025, 01:02
Фото: vostokmedia.com. Дарья Костромина «Подари мне», полиптих

Выставка «Рождественская» работает в залах СХ России в Приморском крае

Сюжет
Выставка
Маленькая ёлочка недолго была центром новогоднего праздника — вскоре она очутилась на свалке, среди мусора. Но именно такая — отслужившая своё — ёлочка — и стала вдохновением для художника. Картину Алексея Терехова «Апофеоз праздника» можно увидеть на выставке «Рождественская» (12+) во Владивостоке.

Работает выставка в залах Приморского отделения Союза художников России. Всего здесь представлено более 110 работ, созданных 75 приморскими живописцами. Показательно, что работы мэтров — Ильи Бутусова, Марины и Евгения Пихтовниковых, Владимира Погребняка, Натальи Попович, Александра Енина и других соседствуют на стенах с картинами молодых художников — Дарьи Костроминой, Александра Злотникова, Виктории Косенко…

— Мы постарались объединить авторов разных жанров и направлений, — говорит куратор выставки искусствовед Юлия Климко. — «Рождественская» приглашает зрителей остановиться и по-новому взглянуть на окружающий мир. Каждая работа в экспозиции — это взгляд художника на изменения в природе, ход времени, красоту и глубину момента. Здесь вы найдете картины, которые подарят чувство обновления, возрождения и надежды. Искусство помогает пережить эти дни ярче: тоньше видеть детали, чувствовать сердцем и наслаждаться простыми радостями жизни.

Большинство работ на выставке созданы в 2023-2024-м годах, и почти все они — зимние, снежные: это и спешащий, вечно немного суетливый Владивосток (в работах Виктории Косенко), и тихие уголки Приморья, где зима совсем не такая, как в городе (например, на картине Владимира Листрового); есть среди представленных картин и декоративно-прикладных работ и те, что вдохновлены новым годом, Рождеством, сменой сезонов…

Фото: vostokmedia.com

Художника может вдохновить многое, найти поэтику и прелесть он способен даже в такой, казалось бы, малопривлекательной истории, как свалка, где рядом с пакетами с мусором лежит ёлка в остатках мишуры и дождя… А «Подари мне» Дарьи Костроминой — полиптих, на котором собрались сразу все «традиционные» новогодние подарки — кукла, шоколад, приставка? А «Семечки» Марины Пихтовниковой, где нет ни снега, ни зимы, только созревший подсолнух — но сколько в нём тепла, сколько души… Нет снега и на работе Александра Злотникова «Пастухи», но как точно передана там атмосфера грядущего чуда, ожидания рождения мессии…

Фото: vostokmedia.com

— Хотелось бы, чтобы зритель обратил внимание и на портреты Александра Енина, которые представлены на выставке, — говорит Юлия Климко. — Например, выразительный портрет Ольги Яковлевны — представительницы северных народов. Художник мастерски передал как физический облик, так и внутренний мир героини. Её лицо полно мудрости и спокойствия, словно вобрало в себя многовековую традицию её народа и суровую красоту северной природы.

Фото: vostokmedia.com

«Рождественская» — выставка, ставшая уже традицией, каждый год в залах Приморского отделения СХ России она открывается и готова радовать зрителей в зимние праздники и дарить им настроение чуда и радости до конца января. И главное — ни одна «Рождественская» не похожа на предыдущую. Каждый год это очень разные, но очень интересные и душевные экспозиции.

— На этот раз главный посыл «Рождественской» прост, — говорит Юлия Климко. — Каждая новая глава начинается с момента вдохновения — возможно, именно с картины, на которой остановится ваш взгляд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как впервые за 20 лет были отремонтированы залы Приморской краевой картинной галереи.

Вы их не узнаете: впервые за 20 лет во Владивостоке отремонтировали выставочные залы
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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморское отделение Союза художников России#Приморский край
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