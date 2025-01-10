А ёлки уже на свалке: кого во Владивостоке вдохновляют шуруповёрт, семечки и Барби?

Posted 10 января, 01:02
Published 10 января, 01:02
Modified 10 января, 01:04
Updated 10 января, 01:04
Работает выставка в залах Приморского отделения Союза художников России. Всего здесь представлено более 110 работ, созданных 75 приморскими живописцами. Показательно, что работы мэтров — Ильи Бутусова, Марины и Евгения Пихтовниковых, Владимира Погребняка, Натальи Попович, Александра Енина и других соседствуют на стенах с картинами молодых художников — Дарьи Костроминой, Александра Злотникова, Виктории Косенко…
— Мы постарались объединить авторов разных жанров и направлений, — говорит куратор выставки искусствовед Юлия Климко. — «Рождественская» приглашает зрителей остановиться и по-новому взглянуть на окружающий мир. Каждая работа в экспозиции — это взгляд художника на изменения в природе, ход времени, красоту и глубину момента. Здесь вы найдете картины, которые подарят чувство обновления, возрождения и надежды. Искусство помогает пережить эти дни ярче: тоньше видеть детали, чувствовать сердцем и наслаждаться простыми радостями жизни.
Большинство работ на выставке созданы в 2023-2024-м годах, и почти все они — зимние, снежные: это и спешащий, вечно немного суетливый Владивосток (в работах Виктории Косенко), и тихие уголки Приморья, где зима совсем не такая, как в городе (например, на картине Владимира Листрового); есть среди представленных картин и декоративно-прикладных работ и те, что вдохновлены новым годом, Рождеством, сменой сезонов…
Художника может вдохновить многое, найти поэтику и прелесть он способен даже в такой, казалось бы, малопривлекательной истории, как свалка, где рядом с пакетами с мусором лежит ёлка в остатках мишуры и дождя… А «Подари мне» Дарьи Костроминой — полиптих, на котором собрались сразу все «традиционные» новогодние подарки — кукла, шоколад, приставка? А «Семечки» Марины Пихтовниковой, где нет ни снега, ни зимы, только созревший подсолнух — но сколько в нём тепла, сколько души… Нет снега и на работе Александра Злотникова «Пастухи», но как точно передана там атмосфера грядущего чуда, ожидания рождения мессии…
— Хотелось бы, чтобы зритель обратил внимание и на портреты Александра Енина, которые представлены на выставке, — говорит Юлия Климко. — Например, выразительный портрет Ольги Яковлевны — представительницы северных народов. Художник мастерски передал как физический облик, так и внутренний мир героини. Её лицо полно мудрости и спокойствия, словно вобрало в себя многовековую традицию её народа и суровую красоту северной природы.
«Рождественская» — выставка, ставшая уже традицией, каждый год в залах Приморского отделения СХ России она открывается и готова радовать зрителей в зимние праздники и дарить им настроение чуда и радости до конца января. И главное — ни одна «Рождественская» не похожа на предыдущую. Каждый год это очень разные, но очень интересные и душевные экспозиции.
— На этот раз главный посыл «Рождественской» прост, — говорит Юлия Климко. — Каждая новая глава начинается с момента вдохновения — возможно, именно с картины, на которой остановится ваш взгляд.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как впервые за 20 лет были отремонтированы залы Приморской краевой картинной галереи.