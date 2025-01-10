Не уходит сутками: приморский Хатико преданно ждёт хозяев на станции

Posted 10 января, 01:01
Published 10 января, 01:01
Modified 10 января, 01:03
Updated 10 января, 01:03
Местные жители рассказывают, что собака, размером с кошку, выбежала из электрички, когда поезд уехал, оставив ее на улице. С тех пор Хати с надеждой встречает и провожает каждый поезд, будто ожидая возвращения своих владельцев.
Несмотря на то что никто не пришел за ним, Хати не одинок. Работники станции и местные жители подкармливают его и заботятся о нем. На вид ему около года, и он все еще щенок. Неравнодушные люди пытаются найти для него новый дом и пристраивают его в добрые руки.
История Хати трогает сердца всех, кто видит его у вокзала. Он стал символом верности и преданности, напоминая о том, как важна забота о животных. Местные жители надеются, что скоро для Хати найдется любящий хозяин, который оценит его верность и дружелюбие.
Под публикациями о псе собралось множество комментариев:
«Российский Хатико»;
«Пусть пёсик найдет хороших новых хозяев»;
«У него на ухе, кажется, бирочка. Может, там данные указаны владельца»;
«Пусть найдется хозяин для собачки, замерзнет ведь»;
«Может, сам сбежал с частного сектора погулять на свободе», — пишут жители края в комментариях в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который нападает на собак в приморских селах.