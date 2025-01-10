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Posted 10 января, 01:01

Published 10 января, 01:01

Modified 10 января, 01:03

Updated 10 января, 01:03

Собака уже несколько дней ждет своих хозяев на станции Угольная в Приморье

Не уходит сутками: приморский Хатико преданно ждёт хозяев на станции

10 января 2025, 01:01
Фото: Vladivostok_360.

Собака уже несколько дней ждет своих хозяев на станции Угольная в Приморье

Сюжет
История
На железнодорожной станции «Угольная» в Приморье живёт преданный пес по кличке Хати, который уже несколько дней ждет своих хозяев.

Местные жители рассказывают, что собака, размером с кошку, выбежала из электрички, когда поезд уехал, оставив ее на улице. С тех пор Хати с надеждой встречает и провожает каждый поезд, будто ожидая возвращения своих владельцев.

Несмотря на то что никто не пришел за ним, Хати не одинок. Работники станции и местные жители подкармливают его и заботятся о нем. На вид ему около года, и он все еще щенок. Неравнодушные люди пытаются найти для него новый дом и пристраивают его в добрые руки.

Фото: Vladivostok_360

История Хати трогает сердца всех, кто видит его у вокзала. Он стал символом верности и преданности, напоминая о том, как важна забота о животных. Местные жители надеются, что скоро для Хати найдется любящий хозяин, который оценит его верность и дружелюбие.

Под публикациями о псе собралось множество комментариев:

«Российский Хатико»;

«Пусть пёсик найдет хороших новых хозяев»;

«У него на ухе, кажется, бирочка. Может, там данные указаны владельца»;

«Пусть найдется хозяин для собачки, замерзнет ведь»;

«Может, сам сбежал с частного сектора погулять на свободе», — пишут жители края в комментариях в сети.

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#Новости#Общество#История#Приморский край#Питомцы#Собака#Приморье#Железнодорожная станция#Местные жители
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