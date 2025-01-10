Не уходит сутками: приморский Хатико преданно ждёт хозяев на станции

Несмотря на то что никто не пришел за ним, Хати не одинок. Работники станции и местные жители подкармливают его и заботятся о нем. На вид ему около года, и он все еще щенок. Неравнодушные люди пытаются найти для него новый дом и пристраивают его в добрые руки.