Снег да мороз: погода в Приморском крае шутить не намерена

Posted 9 января, 23:20
Published 9 января, 23:20
Modified 9 января, 23:22
Updated 9 января, 23:22
По сообщениям Примгидромета, морозы и сильный ветер (как и снег, который шёл по краю всю ночь на пятницу) принесла в наш регион тыловая часть холодного высотного вихря.
Снег прошёл по всему Приморскому краю, ночью в северных районах он был сильным. Осадки в Приморье сохранятся и днём — но только местами и в целом небольшие. Однако на дорогах возможны гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Ночью столбики термометров в крае опускались до -28°C, днём будет немного теплее — местами даже около 0°C.
Во Владивостоке переменная облачность, днём без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный сильный, и на этом фоне мороз -9°C будет субъективно, по ощущениям, восприниматься как -17 градусов по Цельсию.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем порадует — если порадует — погода приморцев на выходных.