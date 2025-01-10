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Posted 9 января, 23:20

Published 9 января, 23:20

Modified 9 января, 23:22

Updated 9 января, 23:22

Морозным будет окончание рабочей недели в Приморском крае

Снег да мороз: погода в Приморском крае шутить не намерена

9 января 2025, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Морозным будет окончание рабочей недели в Приморском крае

Сюжет
Погода
Морозным, снежным и — без преувеличения — суровым будет окончание первой, пусть и короткой, но все же рабочей недели в Приморском крае.

По сообщениям Примгидромета, морозы и сильный ветер (как и снег, который шёл по краю всю ночь на пятницу) принесла в наш регион тыловая часть холодного высотного вихря.

Снег прошёл по всему Приморскому краю, ночью в северных районах он был сильным. Осадки в Приморье сохранятся и днём — но только местами и в целом небольшие. Однако на дорогах возможны гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Ночью столбики термометров в крае опускались до -28°C, днём будет немного теплее — местами даже около 0°C.

Во Владивостоке переменная облачность, днём без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный сильный, и на этом фоне мороз -9°C будет субъективно, по ощущениям, восприниматься как -17 градусов по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем порадует — если порадует — погода приморцев на выходных.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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