Снег да мороз: погода в Приморском крае шутить не намерена

Снег прошёл по всему Приморскому краю, ночью в северных районах он был сильным. Осадки в Приморье сохранятся и днём — но только местами и в целом небольшие. Однако на дорогах возможны гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Ночью столбики термометров в крае опускались до -28°C, днём будет немного теплее — местами даже около 0°C.