vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 02:36

Published 9 января, 02:36

Modified 9 января, 02:38

Updated 9 января, 02:38

О погоде на выходные рассказали жителям Приморского края

Пришли крещенские морозы? Чего ждать от выходных, рассказали жителям Приморья

9 января 2025, 02:36
Фото: vostokmedia.com.

О погоде на выходные рассказали жителям Приморского края

Сюжет
Погода
В середине января в Приморье ожидают привычное похолодание. В некоторых районах температуры понизятся довольно резко.

В предстоящие выходные, 11 и 12 января, в Приморском крае ожидается погода без существенных осадков благодаря антициклональному влиянию.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -16…-24 °C, в горных районах возможны морозы до -33 °C, а на побережье -9…-15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5…-12 °C, в южных районах и на побережье температура составит 0…-4 °C.

Воскресная ночь будет еще морознее: похолодает на 1-4 градуса, дневная температура останется почти на уровне субботней.

Во Владивостоке на выходных также прогнозируется преимущественно безосадочная погода. Ночные и утренние часы будут холодными с температурой -10…-14 °C, а во второй половине дня потеплеет до -5…-8 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощные морозы вернутся в Приморье.

Мощные морозы вернутся: какая погода ждет Приморье в ближайшие дни?
Узнать подробнее
Читайте также:
Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусов-33°C: морозный денек ожидается завтра в ПриморьеПервый день 2025 года в Приморье: от легкого мороза до экстремальных -31°C
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Выходные#Зима#Температура#Мороз#Приморский край#Приморье#Январь#Антициклон#Крещенские морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика