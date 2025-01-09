Пришли крещенские морозы? Чего ждать от выходных, рассказали жителям Приморья

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -16…-24 °C, в горных районах возможны морозы до -33 °C, а на побережье -9…-15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5…-12 °C, в южных районах и на побережье температура составит 0…-4 °C.