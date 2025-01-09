Пришли крещенские морозы? Чего ждать от выходных, рассказали жителям Приморья

Posted 9 января, 02:36
Published 9 января, 02:36
Modified 9 января, 02:38
Updated 9 января, 02:38
В предстоящие выходные, 11 и 12 января, в Приморском крае ожидается погода без существенных осадков благодаря антициклональному влиянию.
В ночь на субботу температура воздуха опустится до -16…-24 °C, в горных районах возможны морозы до -33 °C, а на побережье -9…-15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5…-12 °C, в южных районах и на побережье температура составит 0…-4 °C.
Воскресная ночь будет еще морознее: похолодает на 1-4 градуса, дневная температура останется почти на уровне субботней.
Во Владивостоке на выходных также прогнозируется преимущественно безосадочная погода. Ночные и утренние часы будут холодными с температурой -10…-14 °C, а во второй половине дня потеплеет до -5…-8 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощные морозы вернутся в Приморье.