Жители Приморья рискуя жизнями кинулись в огонь, чтобы спасти человека

Posted 14 января, 01:35
Published 14 января, 01:35
Modified 14 января, 02:53
Updated 14 января, 02:53
В Спасском районе Приморья сотрудники патрульно-постовой службы полиции, старший сержант Максим Херувимов и старший сержант Тимофей Боровых, проявили героизм, спасая 58-летнюю женщину из горящего дома. Во время патрулирования села Александровка они заметили большое облако дыма и решили проверить источник.
Прибыв на место, полицейские увидели, что дом горит, а рядом стоящая женщина сообщила, что внутри могут находиться люди. Благодаря оперативным действиям стражей порядка им удалось вынести женщину, которая находилась без сознания в прихожей. Полицейские посадили ее в служебную машину и вызвали помощь.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. У женщины диагностировали отравление угарным газом, но угрозы для ее жизни нет. Полицейские подчеркнули, что такие поступки не являются чем-то особенным для них — это часть их работы по защите и помощи людям в беде.
Максим Херувимов и Тимофей Боровых будут поощрены правами главы УМВД России по Приморскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Табакаева за свои действия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье, из которого спасли 23 человека.