Жители Приморья рискуя жизнями кинулись в огонь, чтобы спасти человека

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. У женщины диагностировали отравление угарным газом, но угрозы для ее жизни нет. Полицейские подчеркнули, что такие поступки не являются чем-то особенным для них — это часть их работы по защите и помощи людям в беде.