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Posted 14 января, 01:35

Published 14 января, 01:35

Modified 14 января, 02:53

Updated 14 января, 02:53

Жители Приморья рискуя жизнями кинулись в огонь, чтобы спасти человека

Жители Приморья рискуя жизнями кинулись в огонь, чтобы спасти человека

14 января 2025, 01:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Двое полицейских спасли женщину из огня в Приморье. Они просто проходили мимо, когда заметили дым и поняли: кому-то нужна помощь.

В Спасском районе Приморья сотрудники патрульно-постовой службы полиции, старший сержант Максим Херувимов и старший сержант Тимофей Боровых, проявили героизм, спасая 58-летнюю женщину из горящего дома. Во время патрулирования села Александровка они заметили большое облако дыма и решили проверить источник.

Прибыв на место, полицейские увидели, что дом горит, а рядом стоящая женщина сообщила, что внутри могут находиться люди. Благодаря оперативным действиям стражей порядка им удалось вынести женщину, которая находилась без сознания в прихожей. Полицейские посадили ее в служебную машину и вызвали помощь.

Видео: police_prim.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. У женщины диагностировали отравление угарным газом, но угрозы для ее жизни нет. Полицейские подчеркнули, что такие поступки не являются чем-то особенным для них — это часть их работы по защите и помощи людям в беде.

Максим Херувимов и Тимофей Боровых будут поощрены правами главы УМВД России по Приморскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Табакаева за свои действия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье, из которого спасли 23 человека.

Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске
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#Новости#Общество#Видео#Пожар#МЧС#Спасение#Полиция#Приморский край#Герои#Приморье#Происшествия
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