Как по линеечке: жители Приморского края смогут полюбоваться на парад планет

Наблюдать парад планет, кстати, лучше всего в малонаселённой местности, за городом, где нет такого обильного, как во Владивостоке, искусственного освещения. Увидеть необычное небесное явление можно и невооружённым взглядом, но если есть бинокль или телескоп, лучше воспользоваться ими.