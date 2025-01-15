Как по линеечке: жители Приморского края смогут полюбоваться на парад планет

Posted 15 января, 01:11
Published 15 января, 01:11
Modified 15 января, 01:13
Updated 15 января, 01:13
В ночном небе над Приморьем — как сообщает РБК со ссылкой на портал ScienceAlert — выстроятся в воображаемую линию Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Как по линеечке!
Специалисты поясняют парад, или выравнивание планет — это небесное явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30 градусов.
При этом небольшие парады планет, когда вдоль линии выстраиваются три-четыре «обитателя» Солнечной системы, — явление довольно частое. А вот увидеть стоящие друг за другом шесть или семь планет удается редко. Так что жителям Приморского края повезло!
Наблюдать парад планет, кстати, лучше всего в малонаселённой местности, за городом, где нет такого обильного, как во Владивостоке, искусственного освещения. Увидеть необычное небесное явление можно и невооружённым взглядом, но если есть бинокль или телескоп, лучше воспользоваться ими.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему жители Владивостока фотографируют Луну.