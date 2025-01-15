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Posted 15 января, 01:11

Published 15 января, 01:11

Modified 15 января, 01:13

Updated 15 января, 01:13

Жители Приморского края смогут увидеть необычное небесное явление — парад планет

Как по линеечке: жители Приморского края смогут полюбоваться на парад планет

15 января 2025, 01:11
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Приморского края смогут увидеть необычное небесное явление — парад планет

Сюжет
Природа
21 января жители Приморского края смогут наблюдать редкое, красивое и необычное небесное явление — парад планет. В одну линию выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы.

В ночном небе над Приморьем — как сообщает РБК со ссылкой на портал ScienceAlert — выстроятся в воображаемую линию Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Как по линеечке!

Специалисты поясняют парад, или выравнивание планет — это небесное явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30 градусов.

При этом небольшие парады планет, когда вдоль линии выстраиваются три-четыре «обитателя» Солнечной системы, — явление довольно частое. А вот увидеть стоящие друг за другом шесть или семь планет удается редко. Так что жителям Приморского края повезло!

Наблюдать парад планет, кстати, лучше всего в малонаселённой местности, за городом, где нет такого обильного, как во Владивостоке, искусственного освещения. Увидеть необычное небесное явление можно и невооружённым взглядом, но если есть бинокль или телескоп, лучше воспользоваться ими.

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#Новости#Владивосток#Природа#Космос#Приморский край#Приморье
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