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Posted 22 января, 01:56

Published 22 января, 01:56

Modified 22 января, 01:58

Updated 22 января, 01:58

О новых способах мошенничества предупредили жителей Приморского края

«Ваш полис обновился, покажите экран»: жителям Приморья объяснили, почему так нельзя

22 января 2025, 01:56
Фото: 1MI.

О новых способах мошенничества предупредили жителей Приморского края

Сюжет
Мошенничество
Новые способы мошенничества «обкатывают» ушлые ребята на жителях Приморского края. Эксперты рассказали о том, что ещё выдумали эти предприимчивые последователи известного всем сына турецко-подданного — Остапа Бендера.
— Мошенники модернизировали схему обмана с электронным полисом ОМС, — рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в официальном telegram-канале проекта «Объясняем.рф». — Раньше они просили назвать им цифры из СМС, а теперь — включить демонстрацию экрана. Дескать, тогда они увидят QR-код и смогут обновить ваши данные. На самом же деле таким способом злоумышленники получают доступ ко всем приложениям на вашем смартфоне или планшете — в том числе банковским, к госуслугам и так далее.

Алла Храпунова отметила, что бумажные полисы и правда постепенно переводят в цифровой формат, но страховые компании делают это автоматически, от граждан требуется только заявление.

Так что если вам звонят и начинают рассказывать о смене полиса ОМС, что бы ни говорили в трубке, сделать надо одно: отключиться. Выдохнуть. Возможно — мысленно сказать мошенникам: «Тамбовский волк тебе экран покажет». И перезвонить в ту страховую компанию, которая выдала вам полис.

Ну и напомним на всякий случай элементарные правила безопасности: никому не сообщайте коды из смс; не переходите по ссылкам; не включайте демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев. Тогда денежки — и не только — целее будут!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как банки будут возвращать деньги приморцам, потерявшим их в результате мошеннических действий.

Мошенники украли деньги? Банки будут их возвращать — жителям Приморского края
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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край#Происшествия
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