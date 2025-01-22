«Ваш полис обновился, покажите экран»: жителям Приморья объяснили, почему так нельзя

Так что если вам звонят и начинают рассказывать о смене полиса ОМС, что бы ни говорили в трубке, сделать надо одно: отключиться. Выдохнуть. Возможно — мысленно сказать мошенникам: «Тамбовский волк тебе экран покажет». И перезвонить в ту страховую компанию, которая выдала вам полис.