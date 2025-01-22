«Ваш полис обновился, покажите экран»: жителям Приморья объяснили, почему так нельзя

Posted 22 января, 01:56
Published 22 января, 01:56
Modified 22 января, 01:58
Updated 22 января, 01:58
— Мошенники модернизировали схему обмана с электронным полисом ОМС, — рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в официальном telegram-канале проекта «Объясняем.рф». — Раньше они просили назвать им цифры из СМС, а теперь — включить демонстрацию экрана. Дескать, тогда они увидят QR-код и смогут обновить ваши данные. На самом же деле таким способом злоумышленники получают доступ ко всем приложениям на вашем смартфоне или планшете — в том числе банковским, к госуслугам и так далее.
Алла Храпунова отметила, что бумажные полисы и правда постепенно переводят в цифровой формат, но страховые компании делают это автоматически, от граждан требуется только заявление.
Так что если вам звонят и начинают рассказывать о смене полиса ОМС, что бы ни говорили в трубке, сделать надо одно: отключиться. Выдохнуть. Возможно — мысленно сказать мошенникам: «Тамбовский волк тебе экран покажет». И перезвонить в ту страховую компанию, которая выдала вам полис.
Ну и напомним на всякий случай элементарные правила безопасности: никому не сообщайте коды из смс; не переходите по ссылкам; не включайте демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев. Тогда денежки — и не только — целее будут!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как банки будут возвращать деньги приморцам, потерявшим их в результате мошеннических действий.