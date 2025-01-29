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Posted 28 января, 23:24

Published 28 января, 23:24

Modified 28 января, 23:26

Updated 28 января, 23:26

Непогода в Приморском крае сохранится в течение всей среды

Снег, ветер, гололёд: циклон не спешит покидать Приморский край

28 января 2025, 23:24
Фото: vostokmedia.com.

Непогода в Приморском крае сохранится в течение всей среды

Сюжет
Снегопад
Циклон, принёсший давеча в Приморский край снегопад, пока не слишком активно покидает наш регион и продолжает определять погоду на территории края.

По сообщениям синоптиков, в крае по-прежнему будет идти снег, правда, небольшой. На дорогах гололедица, снежный накат, местами метель. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днём до -12°C.

Во Владивостоке ночью — снег, днём — преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Сильный северо-западный ветер сделает пребывание на свежем воздухе некомфортным и даже относительно спокойные минус 10 градусов по Цельсию при таком ветре воспринимаются как -18°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке боролись с последствиями буйства стихии.

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#Новости#Владивосток#Снегопад#Приморский край#Приморье
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