Снег, ветер, гололёд: циклон не спешит покидать Приморский край

Во Владивостоке ночью — снег, днём — преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Сильный северо-западный ветер сделает пребывание на свежем воздухе некомфортным и даже относительно спокойные минус 10 градусов по Цельсию при таком ветре воспринимаются как -18°C.