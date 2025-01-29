Снег, ветер, гололёд: циклон не спешит покидать Приморский край

Posted 28 января, 23:24
Published 28 января, 23:24
Modified 28 января, 23:26
Updated 28 января, 23:26
По сообщениям синоптиков, в крае по-прежнему будет идти снег, правда, небольшой. На дорогах гололедица, снежный накат, местами метель. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днём до -12°C.
Во Владивостоке ночью — снег, днём — преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Сильный северо-западный ветер сделает пребывание на свежем воздухе некомфортным и даже относительно спокойные минус 10 градусов по Цельсию при таком ветре воспринимаются как -18°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке боролись с последствиями буйства стихии.