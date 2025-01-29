Уникальные «Тигры 2.0» отправились в зону СВО — для приморских бойцов — видео

— Эта штурмовая версия бронежилета с высоким классом защиты разработана с учетом пожеланий участников СВО, — рассказал Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале. — Изделие получило сертификат и прошло испытания на полигонах края. При производстве использована ткань с так называемой инфракрасной ремиссией — такой жилет снижает заметность в приборе ночного видения.