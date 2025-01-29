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Posted 29 января, 03:03

Published 29 января, 03:03

Modified 29 января, 03:05

Updated 29 января, 03:05

Новые бронежилеты передал губернатор Приморского края бойцам на СВО

Уникальные «Тигры 2.0» отправились в зону СВО — для приморских бойцов — видео

29 января 2025, 03:03
Фото: kozhemiakoofficial.

Новые бронежилеты передал губернатор Приморского края бойцам на СВО

Сюжет
Губернатор
Более тысячи уникальных, современных и так необходимых на линии боевого соприкосновения бронежилетов «Тигр 2.0» передал губернатор Приморского края Олег Кожемяко бойцам 5-й Краснознаменной армии Восточного военного округа.

— Эта штурмовая версия бронежилета с высоким классом защиты разработана с учетом пожеланий участников СВО, — рассказал Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале. — Изделие получило сертификат и прошло испытания на полигонах края. При производстве использована ткань с так называемой инфракрасной ремиссией — такой жилет снижает заметность в приборе ночного видения.

По словам главы региона, в данный момент нашим землякам на СВО отправлено 1153 комплекта — достаточно для крупного подразделения.

Видео: kozhemiakoofficial.

Кроме того, нашим бойцам также передали 18 дистанционно управляемых гусеничных платформы «Кабан». Они могут применяться для эвакуации, разведки, штурмовых действий, разминирования и других операций.

Важно отметить, что и бронежилеты, и платформы разработаны, продуманы, усовершенствованы и полностью произведены в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как герои СВО будут привлекаться к управлению Приморским краем.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Олег Кожемяко#СВО#Приморский край#Губернатор
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