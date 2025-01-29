Уникальные «Тигры 2.0» отправились в зону СВО — для приморских бойцов — видео

Posted 29 января, 03:03
Published 29 января, 03:03
Modified 29 января, 03:05
Updated 29 января, 03:05
— Эта штурмовая версия бронежилета с высоким классом защиты разработана с учетом пожеланий участников СВО, — рассказал Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале. — Изделие получило сертификат и прошло испытания на полигонах края. При производстве использована ткань с так называемой инфракрасной ремиссией — такой жилет снижает заметность в приборе ночного видения.
По словам главы региона, в данный момент нашим землякам на СВО отправлено 1153 комплекта — достаточно для крупного подразделения.
Кроме того, нашим бойцам также передали 18 дистанционно управляемых гусеничных платформы «Кабан». Они могут применяться для эвакуации, разведки, штурмовых действий, разминирования и других операций.
Важно отметить, что и бронежилеты, и платформы разработаны, продуманы, усовершенствованы и полностью произведены в Приморском крае.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как герои СВО будут привлекаться к управлению Приморским краем.