Названа бухта с самой чистой водой в Приморском крае

Posted 30 января, 02:22
Published 30 января, 02:22
Modified 30 января, 02:24
Updated 30 января, 02:24
В пресс-службе национального парка «Земля леопарда», в состав которого входит Дальневосточный морской заповедник, рассказали: в течение четырёх лет специалисты нацпарка и Института мирового океана ДВФУ вели наблюдения, брали пробы. Мониторинг показал, что бухта Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике остаётся чистой несмотря на популярность у туристов.
Экологическое состояние бухты отслеживается по многим показателям: берутся пробы на химические и микробиологические показатели, изучаются флора и фауна. Затем результаты сравниваются с эталонными — с пробами, взятыми в бухте Средняя, тоже заповедной, но закрытой для купания. В обеих бухтах найдены донные животные, очень требовательные к качеству воды — следовательно, бухта Астафьева по чистоте не уступает заповедной «сестре».
— Напомним, что купание в бухте регламентировано согласно специально рассчитанным нормам рекреационной нагрузки. Купаться могут до 800 человек в день, — отметили в пресс-службе.
При этом специалисты нацпарка подчеркнули, что цивилизационное воздействие на бухту Астафьева все же есть: её дно регулярно «засыпает» почвами и грунтами с подверженных эрозии участков суши, а также с дорог и тропинок, расположенных в окрестностях. Под шинами внедорожников и дождями стихийная инфраструктура превращается в канавы, откуда тайфуны приносят в море землю и камни. Чтобы земля не попадала в море, необходимо благоустройство дорог в окрестностях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморский край привлекает туристов со всей России, и не только.