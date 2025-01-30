Названа бухта с самой чистой водой в Приморском крае

При этом специалисты нацпарка подчеркнули, что цивилизационное воздействие на бухту Астафьева все же есть: её дно регулярно «засыпает» почвами и грунтами с подверженных эрозии участков суши, а также с дорог и тропинок, расположенных в окрестностях. Под шинами внедорожников и дождями стихийная инфраструктура превращается в канавы, откуда тайфуны приносят в море землю и камни. Чтобы земля не попадала в море, необходимо благоустройство дорог в окрестностях.