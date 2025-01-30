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Posted 30 января, 01:44

Published 30 января, 01:44

Modified 30 января, 01:46

Updated 30 января, 01:46

Нулевой километр велодорог появится во Владивостоке на острове Русском

Велодороги России начинаются во Владивостоке — нулевой километр здесь, на Русском

30 января 2025, 01:44
Фото: vostokmedia.com.

Нулевой километр велодорог появится во Владивостоке на острове Русском

Сюжет
Благоустройство
Отныне все велосипедные дороги России будут начинаться во Владивостоке, на острове Русском. Здесь появится нулевой километр велодорог страны и велотропа длиной аж 50 километров.

О том, что такие объекты будут созданы на Русском, говорили, обсуждая стратегию комплексного развития современного велотуризма в Приморском крае, глава региона Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Они сошлись во мнении, что реализация проекта не только поможет созданию уникальной зоны активного отдыха, но и укрепит статус Приморья как лидирующего региона в развитии туристической инфраструктуры России. На реализацию первого этапа проекта выделено 163,8 миллиона рублей.

— Во Владивостоке многие активно увлекаются поездками на велосипедах. Мы видим, что созданная для них инфраструктура пользуется большим спросом, поэтому для нас очень важно продолжать её развивать, — подчеркнул Константин Шестаков.

Велотропа, по замыслу создателей, охватит фактически весь остров Русский. Вскоре будет достроен недостающий участок вдоль Университетского проспекта — и он станет ключевой частью проекта создания кольцевой туристической велотропы, которая охватит весь остров Русский, с радиальными ответвлениями ко всем основным достопримечательностям.

А нулевой километр велодорог России появится в районе полукапонира № 5 Владивостокской крепости. Эта территория будет благоустроена, здесь построят смотровые площадки, установят навигационные знаки и информационные щиты.

Таким образом Русский станет круглогодичной площадкой для активного туризма, в частности — велоспорта. Напомним, на острове также есть замечательная лыжная трасса, здесь проходят соревнования по триатлону, а любители пешего туризма давно облюбовали Русский и обошли множество его уголков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как губернатор Приморья и глава Владивостока проверили ход важнейших строек в городе.

Ход важнейших строек во Владивостоке проверили Олег Кожемяко и Константин Шестаков
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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Олег Кожемяко#Велодорожки#Велосипед#Константин Шестаков#Приморский край
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