Велодороги России начинаются во Владивостоке — нулевой километр здесь, на Русском

О том, что такие объекты будут созданы на Русском, говорили, обсуждая стратегию комплексного развития современного велотуризма в Приморском крае, глава региона Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Они сошлись во мнении, что реализация проекта не только поможет созданию уникальной зоны активного отдыха, но и укрепит статус Приморья как лидирующего региона в развитии туристической инфраструктуры России. На реализацию первого этапа проекта выделено 163,8 миллиона рублей.