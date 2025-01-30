Велодороги России начинаются во Владивостоке — нулевой километр здесь, на Русском

Posted 30 января, 01:44
Published 30 января, 01:44
Modified 30 января, 01:46
Updated 30 января, 01:46
О том, что такие объекты будут созданы на Русском, говорили, обсуждая стратегию комплексного развития современного велотуризма в Приморском крае, глава региона Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Они сошлись во мнении, что реализация проекта не только поможет созданию уникальной зоны активного отдыха, но и укрепит статус Приморья как лидирующего региона в развитии туристической инфраструктуры России. На реализацию первого этапа проекта выделено 163,8 миллиона рублей.
— Во Владивостоке многие активно увлекаются поездками на велосипедах. Мы видим, что созданная для них инфраструктура пользуется большим спросом, поэтому для нас очень важно продолжать её развивать, — подчеркнул Константин Шестаков.
Велотропа, по замыслу создателей, охватит фактически весь остров Русский. Вскоре будет достроен недостающий участок вдоль Университетского проспекта — и он станет ключевой частью проекта создания кольцевой туристической велотропы, которая охватит весь остров Русский, с радиальными ответвлениями ко всем основным достопримечательностям.
А нулевой километр велодорог России появится в районе полукапонира № 5 Владивостокской крепости. Эта территория будет благоустроена, здесь построят смотровые площадки, установят навигационные знаки и информационные щиты.
Таким образом Русский станет круглогодичной площадкой для активного туризма, в частности — велоспорта. Напомним, на острове также есть замечательная лыжная трасса, здесь проходят соревнования по триатлону, а любители пешего туризма давно облюбовали Русский и обошли множество его уголков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как губернатор Приморья и глава Владивостока проверили ход важнейших строек в городе.