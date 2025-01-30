vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 01:06

Published 30 января, 01:06

Modified 30 января, 01:08

Updated 30 января, 01:08

В Приморском крае нарастает доля заболевших гриппом

Вирусы пошли в атаку: в Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппом

30 января 2025, 01:06
Фото: 1MI.

В Приморском крае нарастает доля заболевших гриппом

Сюжет
ОРВИ
В Приморском крае нарастает доля заболевших гриппом. При этом в целом ситуация с ОРВИ и другими сезонными инфекциями пока что держится ниже уровня эпидемического порога.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали: в данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом — ниже уровня эпидемического порога на 37%, причем среди всех возрастных групп.

Однако за минувшую неделю января стала вырисовываться иная тенденция: на 19,46% увеличилась заболеваемость гриппом.

— При этом преобладает вирус гриппа А (H1N1) 2009, — отмечают специалисты ведомства.

В целом по Приморью пока не закрывались школы из-за большого количества заболевших сезонными инфекциями детей. Частичное приостановление образовательной деятельности по решению руководителей учреждений было в двух школах Артема и 14 детских садах — в Артёме, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке и в Надеждинском районе.

Интересно, что во Владивостоке немного иная ситуация. В столице ДФО заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 6,5% среди всех возрастных групп.

— Исключение составляют дети в возрастной группы 3-6 лет. Здесь отмечает рост заболеваемости на 22,15%, — сообщили в эпидотделе Роспотребнадзора Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, грозит ли приморцам эпидемия «нового вируса».

«Нас кошмарят, а китайцы не в курсе»: что известно в Приморье о метапневмовирусе?
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#ОРВИ#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика