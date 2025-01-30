Вирусы пошли в атаку: в Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Posted 30 января, 01:06
Published 30 января, 01:06
Modified 30 января, 01:08
Updated 30 января, 01:08
В пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали: в данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом — ниже уровня эпидемического порога на 37%, причем среди всех возрастных групп.
Однако за минувшую неделю января стала вырисовываться иная тенденция: на 19,46% увеличилась заболеваемость гриппом.
— При этом преобладает вирус гриппа А (H1N1) 2009, — отмечают специалисты ведомства.
В целом по Приморью пока не закрывались школы из-за большого количества заболевших сезонными инфекциями детей. Частичное приостановление образовательной деятельности по решению руководителей учреждений было в двух школах Артема и 14 детских садах — в Артёме, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке и в Надеждинском районе.
Интересно, что во Владивостоке немного иная ситуация. В столице ДФО заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 6,5% среди всех возрастных групп.
— Исключение составляют дети в возрастной группы 3-6 лет. Здесь отмечает рост заболеваемости на 22,15%, — сообщили в эпидотделе Роспотребнадзора Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, грозит ли приморцам эпидемия «нового вируса».