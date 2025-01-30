Вирусы пошли в атаку: в Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппом

В целом по Приморью пока не закрывались школы из-за большого количества заболевших сезонными инфекциями детей. Частичное приостановление образовательной деятельности по решению руководителей учреждений было в двух школах Артема и 14 детских садах — в Артёме, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке и в Надеждинском районе.