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Posted 30 января, 07:19

Published 30 января, 07:19

Modified 30 января, 07:21

Updated 30 января, 07:21

Часть Владивостока будет отключена от электроэнергии в воскресенье

Впрок не запастись: массовое отключение электроэнергии пройдёт во Владивостоке

30 января 2025, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

Часть Владивостока будет отключена от электроэнергии в воскресенье

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Отключение электричества
Фактически весь световой день — с 9 до 18 часов — жителям Ленинского района Владивостока придётся провести без света. Запастись впрок электричеством нельзя, но вот зарядить гаджеты и подготовить сухой паек — можно.

В Приморском филиале АО «ДРСК» сообщили: плановое ограничение электроснабжения в Ленинском районе Владивостока пройдёт 2 февраля с 9 до 18 часов. На это время запланировано проведение технических работ на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод по монтажу оборудования, которое обеспечит защиту энергообъекта.

— Работы проводятся для того, чтобы повысить надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей. В связи с этим в указанный период времени будет произведено отключение подстанции 35 кВ Инструментальный завод с погашением потребителей. Под отключение попадут детские сады, школы и поликлиники, которые не работают в выходной день, — отметили в АО «ДРСК», подчеркнув, что теплоснабжение и водоснабжение отключаться не будут.

Список адресов, на которые придётся отключение, смотри на фото.

Фото: prim_drsk

Энергетики ДРСК подчеркивают, что это необходимая мера для дальнейшего штатного функционирования электрооборудования и обеспечения надёжности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об аварии на теплотрассе во Владивостоке.

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#Новости#Отключение электричества#Владивосток#Приморский край#Отключение
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