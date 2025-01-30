Впрок не запастись: массовое отключение электроэнергии пройдёт во Владивостоке

Часть Владивостока будет отключена от электроэнергии в воскресенье

Сюжет Отключение электричества

Фактически весь световой день — с 9 до 18 часов — жителям Ленинского района Владивостока придётся провести без света. Запастись впрок электричеством нельзя, но вот зарядить гаджеты и подготовить сухой паек — можно.

В Приморском филиале АО «ДРСК» сообщили: плановое ограничение электроснабжения в Ленинском районе Владивостока пройдёт 2 февраля с 9 до 18 часов. На это время запланировано проведение технических работ на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод по монтажу оборудования, которое обеспечит защиту энергообъекта. — Работы проводятся для того, чтобы повысить надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей. В связи с этим в указанный период времени будет произведено отключение подстанции 35 кВ Инструментальный завод с погашением потребителей. Под отключение попадут детские сады, школы и поликлиники, которые не работают в выходной день, — отметили в АО «ДРСК», подчеркнув, что теплоснабжение и водоснабжение отключаться не будут. Список адресов, на которые придётся отключение, смотри на фото. Фото: prim_drsk Энергетики ДРСК подчеркивают, что это необходимая мера для дальнейшего штатного функционирования электрооборудования и обеспечения надёжности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей. Ранее «Восток-Медиа» сообщало об аварии на теплотрассе во Владивостоке. Теплотрассу придётся перекладывать: что произошло в центре Владивостока Узнать подробнее