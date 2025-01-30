Впрок не запастись: массовое отключение электроэнергии пройдёт во Владивостоке

Posted 30 января, 07:19
Published 30 января, 07:19
Modified 30 января, 07:21
Updated 30 января, 07:21
В Приморском филиале АО «ДРСК» сообщили: плановое ограничение электроснабжения в Ленинском районе Владивостока пройдёт 2 февраля с 9 до 18 часов. На это время запланировано проведение технических работ на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод по монтажу оборудования, которое обеспечит защиту энергообъекта.
— Работы проводятся для того, чтобы повысить надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей. В связи с этим в указанный период времени будет произведено отключение подстанции 35 кВ Инструментальный завод с погашением потребителей. Под отключение попадут детские сады, школы и поликлиники, которые не работают в выходной день, — отметили в АО «ДРСК», подчеркнув, что теплоснабжение и водоснабжение отключаться не будут.
Список адресов, на которые придётся отключение, смотри на фото.
Энергетики ДРСК подчеркивают, что это необходимая мера для дальнейшего штатного функционирования электрооборудования и обеспечения надёжности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об аварии на теплотрассе во Владивостоке.