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Posted 4 февраля, 01:54

Published 4 февраля, 01:54

Modified 4 февраля, 01:56

Updated 4 февраля, 01:56

Во Владивостоке почтут память командира батальона «Тигр» Сергея Ефремова

Он стал героем трижды: владивостокцы попрощаются с легендарным командиром «Тигра»

4 февраля 2025, 01:54
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке почтут память командира батальона «Тигр» Сергея Ефремова

Сюжет
Герои СВО
Сегодня во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов — у стелы «Владивосток — город воинской славы» — состоится мемориальная церемония, участники которой почтут память погибшего в зоне СВО командира батальона «Тигр» Сергея Ефремова.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: участники церемонии возложат цветы и венки, тем самым выразив свою скорбь в связи с гибелью вице-губернатора Приморского края, командира добровольческого батальона «Тигр» — Сергея Викторовича Ефремова. Инициаторами проведения мемориального мероприятия стали ветераны добровольческого отряда «Тигр» и молодогвардейцы.

Присоединиться к церемонии могут все желающие.

Напомним, что за свой вклад в службу Сергей Ефремов был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что батальону «Тигр» будет дано имя погибшего командира.

Губернатор Приморья: батальон «Тигр» отныне будет носить имя Сергея Ефремова
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Герои СВО
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