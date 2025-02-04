Он стал героем трижды: владивостокцы попрощаются с легендарным командиром «Тигра»

Во Владивостоке почтут память командира батальона «Тигр» Сергея Ефремова

Сюжет Герои СВО

Сегодня во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов — у стелы «Владивосток — город воинской славы» — состоится мемориальная церемония, участники которой почтут память погибшего в зоне СВО командира батальона «Тигр» Сергея Ефремова.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: участники церемонии возложат цветы и венки, тем самым выразив свою скорбь в связи с гибелью вице-губернатора Приморского края, командира добровольческого батальона «Тигр» — Сергея Викторовича Ефремова. Инициаторами проведения мемориального мероприятия стали ветераны добровольческого отряда «Тигр» и молодогвардейцы. Присоединиться к церемонии могут все желающие. Напомним, что за свой вклад в службу Сергей Ефремов был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что батальону «Тигр» будет дано имя погибшего командира. Губернатор Приморья: батальон «Тигр» отныне будет носить имя Сергея Ефремова Узнать подробнее