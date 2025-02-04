Он стал героем трижды: владивостокцы попрощаются с легендарным командиром «Тигра»

Posted 4 февраля, 01:54
Published 4 февраля, 01:54
Modified 4 февраля, 01:56
Updated 4 февраля, 01:56
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: участники церемонии возложат цветы и венки, тем самым выразив свою скорбь в связи с гибелью вице-губернатора Приморского края, командира добровольческого батальона «Тигр» — Сергея Викторовича Ефремова. Инициаторами проведения мемориального мероприятия стали ветераны добровольческого отряда «Тигр» и молодогвардейцы.
Присоединиться к церемонии могут все желающие.
Напомним, что за свой вклад в службу Сергей Ефремов был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что батальону «Тигр» будет дано имя погибшего командира.