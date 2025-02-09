Ну, Денис, ты мастер: чудеса из драгоценных камней нашлись во Владивостоке

Она подчеркнула, что Денис Богомазов использует в работе только натуральные камни, хорошо чувствуя их природу и красоту — кварц, яшма, нефрит, халцедон, чароит, обсидиан, хризопраз, опал и другие. И в каждом он действительно видит душу, потому и выходит из-под его руки не поделка, не просто фигурка животного, а маленькое чудо. Не зря Денис Богомазов отмечен Большим знаком Ордена Франца Петровича Бирбаума — друга и сподвижника Карла Фаберже, теоретика ювелирного искусства. Этот орден получают мастера и ювелиры, посвятившие жизнь профессии, преданные ей. Как приверженец стиля Карла Фаберже Денис Богомазов закономерно удостоился в 2013 году большого знака Ордена «Карл Фаберже — придворный ювелир» за заслуги перед российским ювелирным искусством.