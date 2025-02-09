Ну, Денис, ты мастер: чудеса из драгоценных камней нашлись во Владивостоке

Posted 9 февраля, 04:14
Published 9 февраля, 04:14
Modified 9 февраля, 04:16
Updated 9 февраля, 04:16
В зале-сейфе Приморской краевой картинной галереи всегда размещаются именно такие — уникальные, особенные, потрясающие воображение — выставки. Они демонстрируют, как талант и умение мастера, художника, в данном случае — камнереза — могут превратить камень не просто в произведение искусства, а в шедевр!
— Денис Богомазов, мастер из Екатеринбурга, достойно продолжает камнерезную уральскую традицию. Известный резчик, обладатель многих престижных наград, чьи работы хранятся во многих частных коллекциях и музеях России, Денис Богомазов использует разные способы обработки материала, добавляя элементы из металла, эмали виртуозно подчёркивает красоту камня, — рассказала Алёна Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи.
Она подчеркнула, что Денис Богомазов использует в работе только натуральные камни, хорошо чувствуя их природу и красоту — кварц, яшма, нефрит, халцедон, чароит, обсидиан, хризопраз, опал и другие. И в каждом он действительно видит душу, потому и выходит из-под его руки не поделка, не просто фигурка животного, а маленькое чудо. Не зря Денис Богомазов отмечен Большим знаком Ордена Франца Петровича Бирбаума — друга и сподвижника Карла Фаберже, теоретика ювелирного искусства. Этот орден получают мастера и ювелиры, посвятившие жизнь профессии, преданные ей. Как приверженец стиля Карла Фаберже Денис Богомазов закономерно удостоился в 2013 году большого знака Ордена «Карл Фаберже — придворный ювелир» за заслуги перед российским ювелирным искусством.
Всего в экспозиции выставки «Душа в камне» (6+) представлено 54 уникальных миниатюры — птицы, звери, даже земноводные из камней.
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