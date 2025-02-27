«Убогое поколение»: как Приморье и Дальний Восток выбирают между консолями и ПК

Posted 27 февраля, 02:31
Published 27 февраля, 02:31
Modified 27 февраля, 02:33
Updated 27 февраля, 02:33
В начале 2025 года игровой рынок Приморского края продолжает демонстрировать уникальные тенденции. По данным исследования «Авито Товары», опубликованного в начале года, продажи игр для консолей в регионе за 2024 год выросли в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Этот рост происходит на фоне значительных изменений на российском и мировом рынке игровых устройств, включая выход PS5 Pro в конце 2024 года и видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии в январе 2025 года.
Приморские геймеры сохраняют верность классическим франшизам, в то время как остальной Дальний Восток переключается на кооперативные проекты. Футбольный симулятор FIFA (18+), слэшер God of War (18+) и приключенческая The Legend of Zelda (16+) формируют тройку лидеров в Приморье, с ценами от 500 до 6500 рублей в зависимости от издания.
Напомним, что речь идёт о продажах консольных вариантов.
Последняя версия FIFA привлекла внимание геймеров новым режимом Rush, где матчи длятся всего 7 минут без перерывов, а команды состоят из четырёх полевых игроков и вратаря. God of War, с его путешествием по миру скандинавской мифологии, занимает второе место в рейтинге. Замыкает тройку The Legend of Zelda — серия, первая игра которой вышла ещё в 1986 году.
В других регионах Дальнего Востока в 2024 году наблюдался стремительный рост популярности кооперативной игры It Takes Two (16+), продажи которой увеличились в 3 раза. The Last of Us (18+) и UFC (18+) показали рост на 38% и 35% соответственно. Замыкают пятёрку лидеров ролевая игра Fallout (18+) и шутер Call of Duty (18+) с ростом продаж на 30% и 26%.
Эта региональная особенность становится ещё более интересной в контексте недавнего выхода видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии в январе 2025 года. Новая линейка, представленная на CES 2025, включает модели от RTX 5070 за рекомендованные $549 до флагманского RTX 5090 за $1999. Построенные на новой архитектуре Blackwell, эти видеокарты обещают двукратное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением и поддерживают технологию DLSS 4, которая может повысить частоту кадров до 8 раз в некоторых играх.
Однако, несмотря на обещанные впечатляющие технические характеристики, RTX 50-я серия столкнулась с серьезными проблемами поставок. По данным аналитика Минг-Чи Куо, дефицит затрагивает не только уже выпущенные модели RTX 5090 и 5080, но и может повлиять на производственные графики предстоящих моделей RTX 5070 и RTX 5060. Некоторые эксперты считают, что NVIDIA намеренно ограничивает поставки, создавая искусственный дефицит для повышения спроса и поддержания высоких цен.
Эта ситуация может иметь интересные последствия для консольного рынка в 2025 году. В условиях дефицита высокопроизводительных видеокарт и их высоких цен, консоли могут стать более привлекательной альтернативой для многих геймеров. PS5 Pro, выпущенная в конце 2024 года, предлагает значительное улучшение производительности по сравнению с базовой моделью, а ожидаемый выход Nintendo Switch 2 позднее в 2025 году может еще больше укрепить позиции консолей.
По данным IXBT Games, в китайских магазинах PlayStation 5 до сих пор разбирают с полок в ожидании выхода нескольких игр от китайских студий, ориентированных на китайскую аудиторию. И это не смотря на то, что выход этих игр анонсирован, в том числе, и на ПК.
Как сообщают аналитики, в Китае всё активнее покупают PlayStation 5 потому что комплектующие дорожают, потому что спекулянты [дошли до крайности], потому что производители комплектующих [дошли до крайности] вдвойне и в результате на рынке Hi End ПК комплектующих складывается откровенно дикая картина что устройства которые должны стоить 500-700 долларов, стоят тысячу, полторы, две, бесконечность, отмечает Михаил Шкредов из IXBT Games.
Интересно, что по данным разнообразных исследований, опубликованных в январе 2025 года, рынок ПК-гейминга показал рост на 20% с 2021 года, в то время как консольный рынок в основном стагнировал. Это противоречие можно объяснить тем, что ПК предлагают более обширную библиотеку игр, включая десятилетия старых тайтлов благодаря обратной совместимости, большую гибкость и потенциально более высокую производительность.
Однако граница между консолями и ПК становится все более размытой. Производители консолей переходят к более открытому подходу, перемещаясь от эксклюзивных тайтлов к более инклюзивной кросс-платформенной стратегии. И Sony, и Microsoft лидируют в этом направлении, в то время как Nintendo в основном остается в своей собственной нише.
Для Приморского края, где продажи консольных игр выросли в 2,5 раза, наблюдается особенно интересная тенденция — геймеры предпочитают классические франшизы, несмотря на доступность новейших релизов. Это может указывать на формирование уникальной игровой культуры в регионе, отличающейся от общероссийских и мировых трендов.
В начале 2025 года игровой рынок находится на перепутье — революционные технологии в сегменте ПК-гейминга соперничают с удобством и доступностью консолей. Не последнюю роль в этом играет позиция Nvidia касательно цен на новейшие технологии, поставок видеоускорителей на рынок, а также несоответствия ожиданий геймеров на повышение производительности при переходе к новому поколению.
Серия RTX 50 людей разочаровала дефицит, оверпрайс, люди недовольны. Цены на комплектующие в целом растут. В целом сейчас инвестиции в свой ПК как игровую систему лучше отложить, потому что непонятно, что с этим рынком дальше будет, отметил профильный блогер Виталий Казунов из IXBT Games.
Его коллега, Михаил Шкредов ещё более категоричен в своём мнении касательно новой продукции Nvidia:
Это поколение какое-то убогое, именно что убогое. Новость о том, что китайцы начали PlayStation покупать, она восхитительна в контексте ситуации на рынке Hi End видеокарт.
По мнению блогеров, Джейсон Хуанг (глава компании Nvidia, прим. ред.) немало сделал для того, чтобы продвинуть своего коммерческого конкурента Sony (производитель консолей, прим. ред.)
Спасибо Джейсону Хуангу. Спасибо говорит компания Sony. ©IXBT Games
И в этом контексте Приморский край представляет собой уникальный феномен российского игрового рынка. Регион не просто следует глобальному возрождению интереса к консолям, он создаёт собственную игровую экосистему с ярко выраженными предпочтениями. В то время как мир мечется между дефицитными RTX 50 и PlayStation 5 Pro, а остальной Дальний Восток осваивает кооперативные новинки, приморские геймеры формируют культуру, основанную на верности проверенным временем франшизам. Этот консервативный подход к выбору игр на фоне прогрессивного выбора платформы может стать отличительной чертой региона в 2025 году, когда противостояние консолей и ПК достигнет новой точки напряжения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае создали компьютерную игру, которая повествует об истории Дальнего Востока.