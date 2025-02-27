«Убогое поколение»: как Приморье и Дальний Восток выбирают между консолями и ПК

Эта ситуация может иметь интересные последствия для консольного рынка в 2025 году. В условиях дефицита высокопроизводительных видеокарт и их высоких цен, консоли могут стать более привлекательной альтернативой для многих геймеров. PS5 Pro, выпущенная в конце 2024 года, предлагает значительное улучшение производительности по сравнению с базовой моделью, а ожидаемый выход Nintendo Switch 2 позднее в 2025 году может еще больше укрепить позиции консолей.