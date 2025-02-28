Невероятный прохиндей: во Владивостоке сдали семью в благотворительный фонд — фото

Posted 28 февраля, 00:51
Published 28 февраля, 00:51
Modified 28 февраля, 00:54
Updated 28 февраля, 00:54
Леонида Папагатто — главный герой спектакля «Моя профессия — синьор из общества» (12+), премьера которого состоится на сцене Приморского академического театра имени Горького сегодня и 1 марта, — обаятельный прохиндей. Он работает «гостем»: просачивается на свадьбы, приёмы, крестины, словом, вращается в обществе, потихоньку складывая в карманы деликатесы и потом продавая их. А что? Каждый зарабатывает, как умеет.
И вот однажды в голову Папагатто приходит гениальная мысль: как вытащить побольше денег из «селебритис»? Основать благотворительный фонд, а помогать он будет… Правильно, семье самого Папагатто. Надо только чуточку антуража добавить.
Уморительная комедия положений — вот что такое «Моя профессия — синьор из общества». Здесь смешалось всё: и оживший труп, и всевозможные интриги, и чистая любовь, и второй муж для любимой жены…
— Были времена, когда появление в репертуаре любого отечественного театра комедии Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи «Моя профессия — синьор из общества» сулило спектаклю неизменный аншлаг и популярность актерам, в нем занятым, — рассказал художественный руководитель и главный режиссёр академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий. — Более десяти лет назад постановка была и в нашем репертуаре, и вот сегодня мы решили не обновить, нет, а создать новый спектакль — в итальянском стиле.
За воплощение искрометной комедии на сцене театра взялся уже известный (по спектаклю «А. Пэ. Чэ» (16+) зрителям «триумвират режиссёров»: заслуженный артист России Евгений Вейгель, актёры Валентин Запорожец и Сергей Лисинчук (кстати, он исполняет в спектакле главную роль — Леонида Папагатто). Они уверены: такой материал просто создан для того, чтобы от души и по-хорошему похулиганить на сцене.
— Эта пьеса — она как батарейка, заряжает настроением, — говорит Валентин Запорожец. — Сейчас, в конце зимы, когда нам все так не хватает энергии, радости, наша постановка — то, что надо. Мы очень хотим, чтобы из зала после спектакля зрители выходили с радостью, с улыбкой, с ощущением, что два часа провели в Италии!
И не зря, ох, не зря жанр постановки режиссёры определили как «карнавал в двух действиях». «Моя профессия — синьор из общества» и правда погружает зрителя в ритмы, краски, танцы и песни карнавала — здесь все примеряют чужие маски, потом срывают их, здесь в сундуке лежит живой труп, а на фоне множества интриг и забавных недоразумений расцветает настоящая любовь. Немного криминала, немного показухи, но главное — добро побеждает!
В спектакле заняты как мэтры, так и любимцы публики и молодёжь театра: Евгений Вейгель, Сергей Лисинчук, Марина Волкова, Дарья Бузницкая, Владислав Яковлев, Валерия Запорожец, Денис Неделько, Ярослав Янковский, Иван Перепелкин, Виктория Романенко, Сергей Коврижиных, Наталья Крюкова, Алексей Чихунов, Евгений Сидоров, Владислав Яскин.
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