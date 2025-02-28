Невероятный прохиндей: во Владивостоке сдали семью в благотворительный фонд — фото

— Эта пьеса — она как батарейка, заряжает настроением, — говорит Валентин Запорожец. — Сейчас, в конце зимы, когда нам все так не хватает энергии, радости, наша постановка — то, что надо. Мы очень хотим, чтобы из зала после спектакля зрители выходили с радостью, с улыбкой, с ощущением, что два часа провели в Италии!