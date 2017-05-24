Первый вице-губернатор Приморья: мы предполагаем, бог располагает

Posted 24 мая 2017, 07:04
Published 24 мая 2017, 07:04
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Сегодня во Владивостоке между депутатами Законодательного собрания вспыхнул ожесточённый спор по недостроенным гостиницам «Хаятт». В результате скандала парламентарий от КПРФ Артём Самсонов покинул заседание до перерыва, сообщает РИА «Восток-Медиа». После «антракта» общим голосованием депутаты призвали коллегу к порядку.
Прения начались сегодня на прениях майской сессии ЗС ПК в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в бюджет. По данному пункту повестки спикером выступил первый вице-губернатор Василий Усольцев. В рамках регламента заседания депутат от партии КПРФ Владимир Беспалов задал докладчику вопросы, связанные в распределением бюджета. В частности, представитель коммунистов поинтересовался, так ли необходимо «в очередной раз выделять средства на «Хаятты».
«Я хотел бы подчеркнуть, что в проекте закона нет чёткого обоснования о необходимости использовать бюджет для Hyatt как «палочку-выручалочку» - и снова в сотый раз делать краевую казну гарантом для кредита в 1,2 миллиарда. Предлагаю вынести этот вопрос для отдельного голосования, а не включать одним скопом с другими пунктами планирования бюджета края», - заявил депутат Владимир Беспалов.
В ответ на это докладчик Василий Усольцев уточнил, что соответствующие экспертные комиссии уже разработали план погашения кредита – по 600 миллионов рублей в год. В свою очередь с критикой депутата КПРФ выступил единоросс Олег Вельгодский: «Да, с «Хаяттами» были некоторые трудности. Но можно по-мальчишески наивно решить «взорвать» здание гостиницы, как предлагали депутаты от оппозиции, можно прекратить финансирование. А можно, как делает всегда наша партия «Единая Россия», найти разумный выход из ситуации. В данном случае - завершить наконец строительство».
Вельгодский добавил, что его коллегам по цеху – депутатам-оппозиционерам «нужны «великие проблемы» в Приморье для собственного пиара. В то время как «настоящие законотворцы разбираются с реальными трудностями края».
В ходе прений к обсуждению проекта закона присоединился другой депутат от КПРФ – Артём Самсонов. Народный избранник отметил положительные моменты проекта закона, такие как приток 2 миллиардов рублей в краевой бюджет. Впрочем, Самсонов напомнил членам ЗС ПК о ситуации с гостиничным комплексом в 2016 году: тогда депутаты проголосовали за «окончательное» выделение 2,3 миллиарда рублей при схожих обстоятельствах.
«Прошу напомнить, что мы строим не коровник, а пятизвёздочный отель. Ситуация сейчас на объекте даже хуже, чем в 2015 году. Накануне на рабочем совещании звучала цифра в 2,7 миллиарда, сейчас вы просите 1,2. Я считаю так – пока не будет проведена независимая экспертиза и не станет ясен экономический эффект от такой долгоиграющей стройки, денег давать нельзя. С таким же успехом можно назвать это предприятие «Отель Ромашка» и сдавать для бизнесменов из провинции», - отметил Самсонов.
По итогам инициативу вынести вопрос по «Хаяттам» отдельным пунктом повестки отклонили сразу 24 депутата. Лишь 9 человек проголосовали за данную инициативу, остальные воздержались. Артём Самсонов, вступив в перепалку с председателем ЗС ПК, в итоге досрочно покинул заседание. После перерыва депутаты ЕР единогласно призвали Самсонова «к порядку», что соответствует пункту регламента заседаний ЗС ПК.