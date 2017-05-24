Первый вице-губернатор Приморья: мы предполагаем, бог располагает

«Прошу напомнить, что мы строим не коровник, а пятизвёздочный отель. Ситуация сейчас на объекте даже хуже, чем в 2015 году. Накануне на рабочем совещании звучала цифра в 2,7 миллиарда, сейчас вы просите 1,2. Я считаю так – пока не будет проведена независимая экспертиза и не станет ясен экономический эффект от такой долгоиграющей стройки, денег давать нельзя. С таким же успехом можно назвать это предприятие «Отель Ромашка» и сдавать для бизнесменов из провинции», - отметил Самсонов.