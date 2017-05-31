На виновника смертельного ДТП в Приморье завели уголовное дело

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье автомобилист совершил наезд на троих мужчин и уехал с места аварии. Происшествие случилось в районе 35-го километра автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, а один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали лихача. Им оказался владелец Land Cruiser Prado. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности при аналогичных обстоятельствах.