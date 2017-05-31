На виновника смертельного ДТП в Приморье завели уголовное дело

Posted 31 мая 2017, 04:56
Published 31 мая 2017, 04:56
Modified 17 августа 2022, 09:15
Updated 17 августа 2022, 09:15
Смертельное ДТП на трассе Находка – Кавалерово вылилось в уголовное дело. Водителю, сбившему 3 человек и скрывшемуся с места аварии, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Следователем отдела МВД России «Партизанский» возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Партизанска, совершившего ДТП с летальным исходом. Речь идёт о 3 части 264 статьи УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Фигурант дела сейчас находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье автомобилист совершил наезд на троих мужчин и уехал с места аварии. Происшествие случилось в районе 35-го километра автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, а один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали лихача. Им оказался владелец Land Cruiser Prado. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности при аналогичных обстоятельствах.
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