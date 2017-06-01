Во Владивостоке осудили охранников Пушкарёва, напавших на журналиста

Posted 1 июня 2017, 07:36
Published 1 июня 2017, 07:36
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Во Владивостоке вынесли приговор двум охранникам гендиректора управляющей компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их признали виновными в нападении на журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина.
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор двум сотрудникам охраны Владивостокского бутощебёночного завода Олегу Фецычу и Антону Таюрскому. Их обвинили в нападении на репортёра Павла Брыкина. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», 7 июня 2016 года охранники Андрея Пушкарёва – брата арестованного мэра Владивостока – напали на журналиста. Брыкин хотел взять интервью для подготовки выпуска программы «Честный журналист». Подозреваемые помешали ему это сделать. Корреспондент утверждает, что подозреваемые набросились на него сзади, пытались повалить на землю и выхватить камеру, угрожали.
Судья счёл, что вина фигурантов дела полностью доказана. Олега Фецыча и Антона Таюрского признали виновными по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путём принуждения их к отказу от распространения информации, соединённое с насилием над журналистом»). Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, Фецыча приговорили к 1,5 года лишения свободы, Таюрского - к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.