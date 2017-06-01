Во Владивостоке осудили охранников Пушкарёва, напавших на журналиста

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор двум сотрудникам охраны Владивостокского бутощебёночного завода Олегу Фецычу и Антону Таюрскому. Их обвинили в нападении на репортёра Павла Брыкина. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», 7 июня 2016 года охранники Андрея Пушкарёва – брата арестованного мэра Владивостока – напали на журналиста. Брыкин хотел взять интервью для подготовки выпуска программы «Честный журналист». Подозреваемые помешали ему это сделать. Корреспондент утверждает, что подозреваемые набросились на него сзади, пытались повалить на землю и выхватить камеру, угрожали.