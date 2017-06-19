«СКА-Хабаровск» подписал Савичева и попрощался с Тесаком

Posted 19 июня 2017, 00:30
Published 19 июня 2017, 00:30
Modified 17 августа 2022, 09:20
Updated 17 августа 2022, 09:20
Полузащитник Константин Савичев стал первым новичком футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Хавбек уже подписал контракт с командой из дальневосточной столицы. Также «армейцы» сохранили в составе Максима Казанкова.
В феврале 2011 года воспитанник подмосковного футбольного интерната оказался в «Спартаке». В этом клубе Савичев провёл шесть с половиной лет, играл за молодёжный состав, вторую команду в турнирах ПФЛ и ФНЛ. В мае этого года 23-летний футболист стал свободным от контрактных обязательств в «Спартаке» и как свободный агент принял предложение хабаровского клуба.
Также контракт с клубом продлил полузащитник Максим Казанков. Он остаётся в команде ещё на один сезон. Для 30-летнего уроженца Ашхабада он будет вторым в СКА и третьим на Дальнем Востоке — на берега Амура Максим переехал прошлым летом из Владивостока.
Максим Казанков — один из самых титулованных игроков «СКА-Хабаровска» в нынешнем составе. Полузащитник побеждал в чемпионате и Суперкубке Туркмении, был призёром национальной лиги Узбекистана, дважды со своими командами становился призёром Второго дивизиона в России. Всего за карьеру сменил девять клубов, только в дальневосточной столице и Оренбурге задерживался больше, чем на сезон.
Как сообщает пресс-служба клуба, сейчас команда продолжает предсезонные сборы. К тренировкам «армейцев» присоединился 27-летний защитник Максим Тишкин. За время профессиональной карьеры он сменил пять клубов, поиграв во всех трёх профессиональных дивизионах нашего футбола.
В РФПЛ Тишкин провёл 51 матч, поиграв за «Мордовию», «Уфу», «Томь». В феврале 2017 года подписал контракт с «Балтикой». В ПФЛ потенциальный новобранец «армейской» команды выступал за команды Саранска, Рязани, Костромы.
Помимо Максима Тишкина с командой без контрактов сегодня работают ещё пять футболистов: форвард Павел Соломатин, защитники Евгений Баляйкин и Антон Митерев, полузащитник Виталий Федотов, а также нападающий Эдуард Вишняковс. Последним клубом 27-летнего латышского футболиста был польский «Рух». Игрок провёл 14 матчей в составе национальной сборной своей страны, в качестве легионера играл в чемпионатах Казахстана, Польши, Бельгии.
Двое кандидатов уже покинули тренировочный лагерь «армейцев». Ивуариец Седрик Гогуа отправился на просмотр в клуб «Ростов», но теоретически может вернуться в распоряжение «СКА-Хабаровска». А вот Словак Лукаш Тесак окончательно попрощался с «красно-синими».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что играть за «армейцев» продолжат нападающие Руслан Корян и Владислав Никифоров, а также вратарь Александр Довбня. Кроме того, трудовые отношения с клубом из дальневосточной столицы продолжат голкипер Александр Криворучко, защитники Исмаил Эдиев и Александр Черевко, а также полузащитники Николай Калинский и Денис Дедечко.