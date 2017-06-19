«СКА-Хабаровск» подписал Савичева и попрощался с Тесаком

В феврале 2011 года воспитанник подмосковного футбольного интерната оказался в «Спартаке». В этом клубе Савичев провёл шесть с половиной лет, играл за молодёжный состав, вторую команду в турнирах ПФЛ и ФНЛ. В мае этого года 23-летний футболист стал свободным от контрактных обязательств в «Спартаке» и как свободный агент принял предложение хабаровского клуба.