Хабаровчане чаще всего обедают на работе домашней едой

Чай, кофе и печеньки на работе есть только у 28 % хабаровчан. Зато у 80 % респондентов в офисе есть микроволновка, у 75 % — чайник, а у 56 % — кулер. Кофемашиной в офисе похвасталась почти треть работающих хабаровчан — 31 %. У 3 % опрошенных даже есть плита и тостер. А вот общий холодильник есть у многих — 63 % человек. Случаи воровства еды оттуда происходили только у 9 % жителей города, однако неизвестно, произошло ли это умышленно.