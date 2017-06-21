Хабаровчане чаще всего обедают на работе домашней едой

Posted 21 июня 2017, 01:15
Published 21 июня 2017, 01:15
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Жители дальневосточной столицы чаще всего берут с собой обед на работу из дома. Этот вариант стал самым популярным среди хабаровчан. Значительная часть трудового населения предпочитает бизнес-ланчи, а редким счастливчикам удаётся покушать дома.
Данные о том, где и как обедают хабаровчане, предоставила пресс-служба портала «Зарплата.ру». В голосовании участники могли выбрать несколько вариантов ответа. Оказалось, что контейнеры с домашней едой приносят на работу 64 % жителей Хабаровска, на бизнес-ланчи ходят 45 %. Ещё 15 % опрошенных заказывают еду в офис или покупают салаты в магазине. А вот 5 % удаётся пообедать дома. При этом выяснилось, что 7 % горожан время от времени ничего не едят на работе.
Не во всех компаниях и учреждениях есть собственная кухня или хотя бы специальное оборудованное для еды место. Такой роскошью могут похвастаться 62 % опрошенных, остальным приходится есть за рабочим столом или идти в заведения общепита. На бизнес-ланчи или доставку еды в офис хабаровчане чаще всего тратят от 200 до 300 рублей в день на человека — такой вариант ответа выбрали 76 % проголосовавших.
Чай, кофе и печеньки на работе есть только у 28 % хабаровчан. Зато у 80 % респондентов в офисе есть микроволновка, у 75 % — чайник, а у 56 % — кулер. Кофемашиной в офисе похвасталась почти треть работающих хабаровчан — 31 %. У 3 % опрошенных даже есть плита и тостер. А вот общий холодильник есть у многих — 63 % человек. Случаи воровства еды оттуда происходили только у 9 % жителей города, однако неизвестно, произошло ли это умышленно.