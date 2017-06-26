«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Зинаиды Ким

Членство в партии «Единая Россия» депутата гордумы Владивостока Зинаиды Ким всё-таки приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Такое решение приняли из-за возбуждённого против Ким уголовного дела. Дальше всё зависит от решения суда. Если депутата признают виновной, то её вообще исключат из «Единой России». Если её оправдают, она сможет вернуться в партию», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница «Единой России». Данное решение полностью опирается на устав ЕР - а конкретно на его пункт 4.4.6.