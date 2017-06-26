«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Зинаиды Ким

Posted 26 июня 2017, 07:02
Published 26 июня 2017, 07:02
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Депутата владивостокской думы Зинаиду Ким временно исключили из партии «Единая Россия», сообщает РИА «Восток-Медиа». Дальнейшая политическая карьера народной избранницы зависит от решения суда.
Членство в партии «Единая Россия» депутата гордумы Владивостока Зинаиды Ким всё-таки приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Такое решение приняли из-за возбуждённого против Ким уголовного дела. Дальше всё зависит от решения суда. Если депутата признают виновной, то её вообще исключат из «Единой России». Если её оправдают, она сможет вернуться в партию», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница «Единой России». Данное решение полностью опирается на устав ЕР - а конкретно на его пункт 4.4.6.
Стоит заметить, что информация о принятии такого решения появилась в ряде СМИ ещё месяц назад – как оказалось, преждевременно. Теперь же единороссы получили все необходимые подтверждения от правоохранительных органов. Данное решение было закономерным – Зинаиде Ким уже предъявили официальное обвинение.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало о деле Зинаиды Ким. По версии следствия, народная избранница хотела пройти в Законодательное собрание с помощью махинаций. Она разработала схему фальсификаций при голосовании. Депутат выдавала владивостокцам открепительные удостоверения третьих лиц, которые те бросали в урны для голосования, а с помощью работницы избиркома Ким фальсифицировала избирательные документы.