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Posted 26 июня 2017, 07:02

Published 26 июня 2017, 07:02

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Зинаиды Ким

26 июня 2017, 07:02
Дальнейшую судьбу владивостокской народной избранницы решит суд

Депутата владивостокской думы Зинаиду Ким временно исключили из партии «Единая Россия», сообщает РИА «Восток-Медиа». Дальнейшая политическая карьера народной избранницы зависит от решения суда.

Членство в партии «Единая Россия» депутата гордумы Владивостока Зинаиды Ким всё-таки приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Такое решение приняли из-за возбуждённого против Ким уголовного дела. Дальше всё зависит от решения суда. Если депутата признают виновной, то её вообще исключат из «Единой России». Если её оправдают, она сможет вернуться в партию», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница «Единой России». Данное решение полностью опирается на устав ЕР - а конкретно на его пункт 4.4.6.

Стоит заметить, что информация о принятии такого решения появилась в ряде СМИ ещё месяц назад – как оказалось, преждевременно. Теперь же единороссы получили все необходимые подтверждения от правоохранительных органов. Данное решение было закономерным – Зинаиде Ким уже предъявили официальное обвинение.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о деле Зинаиды Ким. По версии следствия, народная избранница хотела пройти в Законодательное собрание с помощью махинаций. Она разработала схему фальсификаций при голосовании. Депутат выдавала владивостокцам открепительные удостоверения третьих лиц, которые те бросали в урны для голосования, а с помощью работницы избиркома Ким фальсифицировала избирательные документы.

#Новости#Власть
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