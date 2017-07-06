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Posted 6 июля 2017, 06:20

Published 6 июля 2017, 06:20

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Сказочный замок полыхал в Хабаровске

6 июля 2017, 06:20
Сюжет
Пожар
Директор парка «Северный» назвал произошедшее маленьким горем

В дальневосточной столице сегодня, 6 июля, в парке «Северный» полыхал сказочный замок. Строение тушили два пожарных расчёта. Брандмейстерам удалось спасти строение от огня.

«Замок обуглился, огонь немного «поджал» его. Причин пожара не знаем: электричество к зданию не подведено, кровельные работы мы завершили вчера. Что там случилось, не знаем. Роспожнадзор будет разбираться. Горе у нас, маленькое, но горе», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор парка «Северный» Сергей Галахов.

С огнём пожарные справились за несколько минут. Помогло и то, что их часть расположена недалеко от парка — огонь не успел распространиться по всему замку. По словам Сергея Галахова, ущерб ещё не считали. Несущие конструкции остались целыми, обгорела облицовка строения. Внутри замка владельцы ещё не были и поэтому не могут оценить все потери.

Планировалось, что замок откроется в июле этого года. В мае рабочим оставалось завершить внешнюю и внутреннюю отделку, а также благоустроить прилегающую территорию, однако планы немного изменились. В июне сроки сдвинули — владельцы объекта и инвесторы решали, что именно лучше разместить внутри объекта и как провести благоустройство территории, не повредив существующий ландшафт.

Ранее агентство писало, что сказочный замок станет основным объектом нового комплекса в парке «Северный» — семейного экопарка. Рядом с сооружением появится арена для проведения рыцарских турниров, украшенная фонтаном. На прилегающей территории разобьют пикниковую зону для проведения семейных праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. Кроме того, в экопарке построят скалодром, верёвочный парк, футбольное поле, аттракционы, а также детскую гоночную трассу, где юные посетители парка смогут поучиться правилам дорожного движения и прокатиться на мини-поезде. Также создатели парка обещают, что на этой территории появятся водопад и интересные арт-объекты, на фоне которых можно будет устраивать фотосессии.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Пожар#Замок
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