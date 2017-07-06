Сказочный замок полыхал в Хабаровске

Ранее агентство писало, что сказочный замок станет основным объектом нового комплекса в парке «Северный» — семейного экопарка. Рядом с сооружением появится арена для проведения рыцарских турниров, украшенная фонтаном. На прилегающей территории разобьют пикниковую зону для проведения семейных праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. Кроме того, в экопарке построят скалодром, верёвочный парк, футбольное поле, аттракционы, а также детскую гоночную трассу, где юные посетители парка смогут поучиться правилам дорожного движения и прокатиться на мини-поезде. Также создатели парка обещают, что на этой территории появятся водопад и интересные арт-объекты, на фоне которых можно будет устраивать фотосессии.