Большинство хабаровчан при поиске работы смотрит на её местоположение

Posted 12 июля 2017, 01:00
Published 12 июля 2017, 01:00
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Жители дальневосточной столицы чаще всего обращают внимание на то, где находится их будущее место работы. При поиске вакансий на этот фактор смотрят 58 % соискателей, при этом для 23 % это очень важно. Только 15 % отметили, что расположение компании для них не играет существенной роли, когда встаёт вопрос о трудоустройстве.
Эту тему изучила служба исследований сайта HeadHunter. Согласно полученным данным, более принципиальное значение местоположение работы имеет для женщин, чем для мужчин — 68 % и 48 % соответственно. Во-первых, представительницы прекрасного пола в большей степени вовлечены в заботу о семье, и для многих важно быстрее попасть домой, чтобы забрать детей из садика или посвятить время подготовке уроков. Соответственно, чем ближе работа, тем меньше времени тратится на дорогу. Во-вторых, женщины реже мужчин используют личный автомобиль.
Больше других обращают внимание на местоположение офиса сотрудники бухгалтерии (72 %) и административный персонал (69 %). Меньше всего этот вопрос волнует людей, занятых в добыче сырья — всего 6 % опрошенных. Среди представителей профессий искусства над транспортной доступностью компании задумываются 45 %. Также местоположение почти не интересует тех, кто работает удалённо или занимается проектной работой.
Несмотря на то, что большинству важно, где находится их место занятости, многие приняли решение о нынешнем «кресле», не беря этот фактор во внимание. Такой ответ дали 62 % опрошенных. Для женщин местоположение оказалось решающим в 13 % случаев и никак не повлияло в 60 %, тогда как среди мужчин на это обратили внимание 10 %. При этом абсолютное большинство соискателей между размером зарплаты и доступностью офиса выбирает деньги.