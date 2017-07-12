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Posted 12 июля 2017, 01:00

Published 12 июля 2017, 01:00

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Большинство хабаровчан при поиске работы смотрит на её местоположение

12 июля 2017, 01:00
Сюжет
Трудоустройство
Однако на нынешнее место трудоустройства этот фактор почти не повлиял

Жители дальневосточной столицы чаще всего обращают внимание на то, где находится их будущее место работы. При поиске вакансий на этот фактор смотрят 58 % соискателей, при этом для 23 % это очень важно. Только 15 % отметили, что расположение компании для них не играет существенной роли, когда встаёт вопрос о трудоустройстве.

Эту тему изучила служба исследований сайта HeadHunter. Согласно полученным данным, более принципиальное значение местоположение работы имеет для женщин, чем для мужчин — 68 % и 48 % соответственно. Во-первых, представительницы прекрасного пола в большей степени вовлечены в заботу о семье, и для многих важно быстрее попасть домой, чтобы забрать детей из садика или посвятить время подготовке уроков. Соответственно, чем ближе работа, тем меньше времени тратится на дорогу. Во-вторых, женщины реже мужчин используют личный автомобиль.

Больше других обращают внимание на местоположение офиса сотрудники бухгалтерии (72 %) и административный персонал (69 %). Меньше всего этот вопрос волнует людей, занятых в добыче сырья — всего 6 % опрошенных. Среди представителей профессий искусства над транспортной доступностью компании задумываются 45 %. Также местоположение почти не интересует тех, кто работает удалённо или занимается проектной работой.

Несмотря на то, что большинству важно, где находится их место занятости, многие приняли решение о нынешнем «кресле», не беря этот фактор во внимание. Такой ответ дали 62 % опрошенных. Для женщин местоположение оказалось решающим в 13 % случаев и никак не повлияло в 60 %, тогда как среди мужчин на это обратили внимание 10 %. При этом абсолютное большинство соискателей между размером зарплаты и доступностью офиса выбирает деньги.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Трудоустройство#Работа#Вакансия
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