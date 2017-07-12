Большинство хабаровчан при поиске работы смотрит на её местоположение

Несмотря на то, что большинству важно, где находится их место занятости, многие приняли решение о нынешнем «кресле», не беря этот фактор во внимание. Такой ответ дали 62 % опрошенных. Для женщин местоположение оказалось решающим в 13 % случаев и никак не повлияло в 60 %, тогда как среди мужчин на это обратили внимание 10 %. При этом абсолютное большинство соискателей между размером зарплаты и доступностью офиса выбирает деньги.