Дорогу в селе Заозёрном Хабаровского района сдадут раньше времени

«Процентное соотношение щебня здесь намного выше, что делает более прочным само основание, плюс сцепление с дорогой автомобильного транспорта намного лучше. Если гладкая ровная поверхность не рассчитана на высокие скорости, только 60-80 километров в час, то здесь — около 90-110. Мы гарантируем, что с этой дорогой в течении пяти лет ничего не случится, за исключением моментов где какие-то грунтовые ключи будут выходить. Опять таки существует гарантия: в течении пяти лет мы эту дорогу будем обслуживать, и, в случае возникновении каких-то деформаций, будет всё исправлено», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО ДальИнтер-Сервис Вячеслав Цыганов.