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Posted 25 сентября 2017, 22:36

Published 25 сентября 2017, 22:36

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

ХК «Адмирал» всухую проиграл нижегородскому «Торпедо»

25 сентября 2017, 22:36
Сюжет
Спорт
Главный тренер Александр Андриевский: всё закономерно

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» не смог порадовать своего президента в день его рождения. «Моряки» всухую проиграли нижегородскому «Торпедо» - 0:3, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По случаю 49-летия Зиявудина Магомедова хоккеисты «Адмирала» не забросили ни одной шайбы во время игры в Нижнем Новгороде. При этом пропустить подопечные Александра Андриевского умудрились трижды. Авторами голов у противника стали Денис Баранцев, Егор Дугин и Денис Паршин.

«Торпедо» сегодня больше заслужило победу, чем мы. Да, у нас были неплохие отрезки, особенно во втором периоде. Было много большинства, но не забили. Второй гол нас надломил, конечно. Когда пришли в себя, было уже поздно, поэтому всё закономерно», - сказала главный тренер команды Александр Андриевский во время послематчевой пресс-конференции.

На данный момент после 14 проведённых игр «моряки» с 12 очками всё ещё держатся за 12 строчку турнирной таблицы конференции «Восток».

В текущем выездном турне приморцам осталось провести всего одну игру. Матч состоится 27 сентября в Риге против местного «Динамо». Затем команда вернётся во Владивосток, где проведёт четырёхматчевую домашнюю серию. Со 2 по 8 октября подопечные Александра Андриевского примут на льду «Фетисов Арены» команды «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и магнитогорский «Металлург».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлой игре приморцы проиграли ХК «Северсталь» в Череповце по буллитам – 2:3. До этого «Адмирал» в овертайме уступил московскому «Спартаку».

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