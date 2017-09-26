ХК «Адмирал» всухую проиграл нижегородскому «Торпедо»

«Торпедо» сегодня больше заслужило победу, чем мы. Да, у нас были неплохие отрезки, особенно во втором периоде. Было много большинства, но не забили. Второй гол нас надломил, конечно. Когда пришли в себя, было уже поздно, поэтому всё закономерно», - сказала главный тренер команды Александр Андриевский во время послематчевой пресс-конференции.